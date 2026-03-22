Als Gladbach in Madrid verpfiffen wurde – Günter Netzer erinnert sich Im Rückspiel des Landesmeisterpokals bei Real Madrid am 16. März 1976 pfiff Schiedsrichter Leonardus van der Kroft Borussia Mönchengladbach zwei Tore weg. Klub-Ikone Günter Netzer, damals Spieler bei Real, blickt exklusiv für unsere Redaktion zurück. von RP / Karsten Kellermann · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Die Legenden der siebziger Jahre, hier Allan Simonsen, der gegen Real Madrid auch mitwirkte, genießen nach wie vor Heldenstatus in Mönchengladbach. – Foto: Markus Verwimp

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Es gibt einige große Geschichten, die den Mythos von Borussia Mönchengladbach geprägt haben und die Drama-Queen Borussia definieren. Bei den meisten davon war Klub-Ikone Günter Netzer dabei.

Beim Pfostenbruch zum Beispiel, der sich im April 1971 im Heimspiel gegen Werder Bremen ereignete und den Titelkampf jener Saison spannend machte. Oder im Oktober 1971 beim Büchsenwurf, der Gladbach das 7:1 gegen Inter Mailand kostete. Natürlich beim Pokalfinale 1973 gegen den 1. FC Köln, mit Netzers Siegtor nach der Selbsteinwechslung. Und dann gab es die seltsamen Pfiffe des Schiedsrichters Leonardus van der Kroft beim 1:1 bei Real Madrid am 17. März 1976 – da spielte Netzer allerdings schon für die „Königlichen“. Borussia schoss vor genau 50 Jahren drei Tore im Bernabéu, doch nur eines zählte. So endete das Spiel 1:1 und Real zog nach dem 2:2 im Hinspiel dank der Auswärtstor-Regel ins Halbfinale ein.

Netzer, die ewige Ikone Borussias, war als erster deutscher Spieler zu Real gewechselt. Und dann gab es dieses Skandalspiel. Es gibt ein Foto, auf dem van der Kroft nach einer Entscheidung gestikuliert. Im Hintergrund schaut Netzer betreten zu Boden. Offenbar ist ihm nicht wohl bei dem, was passiert. Unsere Redaktion fragte beim früheren „King vom Bökelberg“ nach. „Wie war das damals, Herr Netzer?“ „Die Borussen haben sehr gut gespielt und haben zwei Tore erzielt, die annulliert wurden. Wir sind damals schon zur Mittellinie gelaufen, weil wir dachten, es sind Tore“, erinnert sich Netzer an die beiden Szenen, die Geschichte schrieben. Erst den Treffer von Henning Jensen, den van der Kroft wegen Abseits einkassierte, und dann das Tor von Hans-Jürgen Wittkamp, bei dem der Niederländer im Vorfeld ein Foulspiel sah.