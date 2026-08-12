Als Gastspieler überzeugt: Steven Kodra unterschreibt bei RW Ahlen

– Foto: David Schneller

Westfalenligist RW Ahlen hat nach dem furiosen 7:1 zum Ligaauftakt gegen Eintracht Ahaus noch einmal auf dem Transfermarkt nachgelegt. Am Mittwochabend machte RWA die Verpflichtung von Mittelfeldspieler Steven Kodra bekannt. Der gebürtige Hammer hatte viele Wochen der Saisonvorbereitung bei den Wersekickern absolviert und kam auch in Testspielen zum Einsatz. Nun hat Kodra einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben.

„Kodra überzeugte das Trainerteam insbesondere durch seine technische Qualität, seine Dynamik und seine Variabilität im offensiven Bereich. Der 28-Jährige kann verschiedene Positionen im Mittelfeld bekleiden und bringt darüber hinaus bereits reichlich Erfahrung aus dem höherklassigen Amateurfußball mit“, heißt es in einer Pressemitteilung von RWA. Kodra stand zuletzt in Diensten von Türkspor Dortmund. Zuvor spielte er unter anderem beim FC Brünninghausen, bei der Hammer SpVg, beim Holzwickeder SC, Westfalia Herne, TuS Wiescherhöfen, Lüner SV und Westfalia Rhynern II. Zudem versuchte er sich bei KF Laçi (Albanien) und AEP Kozanis (Griechenland) im Ausland.

Bekanntheit erlange Steven Kodra durch seine Auftritte im Kleinfeld-Fußball, vor allem in der Baller League und Kings League, sowie durch seine Social-Media-Tätigkeit als Influencer. Allein bei TikTok bringt es Kodra auf über 280.000 Follower. Vor einem Monat organisierte er mit Bosniens Nationalspieler Dzenis Burnic, der ebenfalls aus Hamm stamm, ein Bolzplatz-Turnier im Hammer Lippepark. RW Ahlen betont allerdings, dass bei der Verpflichtung Kodras „ausdrücklich seine sportliche Qualität im Vordergrund“ stand.

Die Stimmen zur Verpflichtung

RW Ahlens Trainer und sportlicher Leiter in Personalunion Engin Yavuzaslan sagt: „Steven bringt genau diese Straßenfußballer-Mentalität mit, die ich bei einem Offensivspieler sehen möchte. Er ist technisch stark, mutig und sucht immer wieder kreative Lösungen. Vor allem spielt er Fußball mit Herz und nicht ausschließlich mit dem Kopf – er folgt seinem Instinkt, geht ins Eins-gegen-Eins und traut sich etwas zu. Genau diese Unbekümmertheit und diesen Spielwitz brauchen wir in unserer Offensive. In den vergangenen Wochen hat er gezeigt, dass er mit seiner Art sehr gut zu unserer Idee vom Fußball und zu unserer Mannschaft passt.“