Als Favorit gegen die Kickers

Die Vorrunde ist schon fast zu Ende und der FC-Astoria Walldorf begrüßt die Offenbacher Kickers als deutlich bessere platzierte Mannschaft. Alleine dieser Fakt ist bemerkenswert, die Walldorfer spielen eine bislang herausragende Saison. Anpfiff gegen die Kickers ist am Samstag um 14 Uhr im Dietmar-Hopp-Sportpark.

"In Offenbach ist die Erwartungshaltung eine ganz andere als bei uns", sagt Andreas Schön. Walldorfs Trainer glaubt, "dass es mit einer weiteren Niederlage für sie echt nicht so gut aussehen würde." Bei mittlerweile elf Punkten Rückstand zum Aufstiegsrang kann der Traditionsklub im Prinzip schon jetzt seine Aufstiegsambitionen in die kommende Saison verschieben.

Die Offenbacher kommen mit einigen bekannten Leuten in die Kurpfalz. Trainer Kristjan Glibo war viele Jahre in Sandhausen aktiv. Zuerst als Spieler und später als Trainer der U23. Außerdem schnüren mit Luca Stellwagen und Boubacar Barry zwei ehemalige FCAler mittlerweile ihre Fußballschuhe für die Hessen. Barry ist in Walldorf für immer mit dem Pokalsieg 2023 verbunden. Der 29-jährige Flügelstürmer erzielte damals im Finale gegen den Oberligisten 1.CfR Pforzheim beide Treffer beim 2:0-Sieg, der obendrein den Einzug in den DFB-Pokal bedeutete.