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Allgemeines
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Als erster Kreis: Die Staffeleinteilung von Mönchengladbach-Viersen
Der Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen hat wie jedes Jahr als erster Kreis die Staffeleinteilung veröffentlicht. Die Übersicht.
von André Nückel · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
Der Fußballverband Mönchengladbach-Viersen hat die Staffeleinteilung für die Kreisligen A und B vorgenommen. – Foto: FuPa
Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung der Staffeleinteilung des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) ab der Bezirksliga aufwärts zieht der Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen in gewohnter Manier als erster Kreis nach. Allerdings: Die Kreisliga C lässt aus guten Gründen noch auf sich warten.
Die Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen wird namhaft an den Start gehen, schließlich spielen der 1. FC Mönchengladbach und der 1. FC Viersen erstmals mit ihren Erstvertretungen im Kreis-Oberhaus. Während es in der Kreisliga B zwei Gruppen mit 16 Mannschaften gibt, müssen sich die C-Ligisten noch etwas gedulden. Bis zum 10. Juli ist das Meldefenster offiziell geöffnet, entsprechend können bis dahin auch interessierte Vereine eine C-Liga-Mannschaft melden. Sobald die C-Liga-Gruppen veröffentlicht sind, werden diese auf FuPa nachgereicht.
Die Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen 2026/27
SF Neersbroich
Polizei SV MG
ASV Süchteln 2
SC Rheindahlen
SV Schelsen
Spvg Odenkirchen 2
SF Neuwerk 2
SV Otzenrath
DJK SF Hehn
SC Viersen-Rahser
SC Victoria Mennrath 2
VfB Korschenbroich
SV Lürrip
Türkiyemspor Mönchengladbach
1. FC Mönchengladbach
1. FC Viersen
Die Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen, Gruppe 1, 2026/27
GW Holt
SC Broich-Peel
BWC Viersen
KFC Welate Roj
Fortuna Mönchengladbach
SC Hardt
RW Venn
SV BW Meer
Teutonia Kleinenbroich
TuS Liedberg
SF Neersbroich 2
DJK/VfL Giesenkirchen 2
SC Rheindahlen 2
Red Stars 2
SV Lürrip 3
ASV Süchteln 3
Die Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen, Gruppe 2, 2026/27
VfB Hochneukirch
SC Viktoria Rheydt
RW Hockstein
DJK/VfL Giesenkirchen
MSV Mönchengladbach
SV 08 Rheydt
Red Stars
FC Germania Geistenbeck
Eintracht Gladbach
BW Wickrathhahn
Rheydter SV 2
SV Lürrip 2
SC Hardt 2
TuS Wickrath 2
Spvg Odenkirchen 3
SF Neersbroich 3
Staffeleinteilung 2026/27: Oberliga, Landesliga und Bezirksliga am Niederrhein