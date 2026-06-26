Als erster Kreis: Die Staffeleinteilung von Mönchengladbach-Viersen

Der Fußballverband Mönchengladbach-Viersen hat die Staffeleinteilung für die Kreisligen A und B vorgenommen. – Foto: FuPa

Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung der Staffeleinteilung des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) ab der Bezirksliga aufwärts zieht der Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen in gewohnter Manier als erster Kreis nach. Allerdings: Die Kreisliga C lässt aus guten Gründen noch auf sich warten.

Kreisliga A wird namhaft besetzt

Die Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen wird namhaft an den Start gehen, schließlich spielen der 1. FC Mönchengladbach und der 1. FC Viersen erstmals mit ihren Erstvertretungen im Kreis-Oberhaus. Während es in der Kreisliga B zwei Gruppen mit 16 Mannschaften gibt, müssen sich die C-Ligisten noch etwas gedulden. Bis zum 10. Juli ist das Meldefenster offiziell geöffnet, entsprechend können bis dahin auch interessierte Vereine eine C-Liga-Mannschaft melden. Sobald die C-Liga-Gruppen veröffentlicht sind, werden diese auf FuPa nachgereicht.

Die Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen 2026/27

SF Neersbroich Polizei SV MG ASV Süchteln 2 SC Rheindahlen SV Schelsen Spvg Odenkirchen 2 SF Neuwerk 2 SV Otzenrath DJK SF Hehn SC Viersen-Rahser SC Victoria Mennrath 2 VfB Korschenbroich SV Lürrip Türkiyemspor Mönchengladbach 1. FC Mönchengladbach 1. FC Viersen

Die Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen, Gruppe 1, 2026/27

GW Holt SC Broich-Peel BWC Viersen KFC Welate Roj Fortuna Mönchengladbach SC Hardt RW Venn SV BW Meer Teutonia Kleinenbroich TuS Liedberg SF Neersbroich 2 DJK/VfL Giesenkirchen 2 SC Rheindahlen 2 Red Stars 2 SV Lürrip 3 ASV Süchteln 3

Die Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen, Gruppe 2, 2026/27

VfB Hochneukirch SC Viktoria Rheydt RW Hockstein DJK/VfL Giesenkirchen MSV Mönchengladbach SV 08 Rheydt Red Stars FC Germania Geistenbeck Eintracht Gladbach BW Wickrathhahn Rheydter SV 2 SV Lürrip 2 SC Hardt 2 TuS Wickrath 2 Spvg Odenkirchen 3 SF Neersbroich 3

Staffeleinteilung 2026/27: Oberliga, Landesliga und Bezirksliga am Niederrhein

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