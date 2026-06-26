 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Als erster Kreis: Die Staffeleinteilung von Mönchengladbach-Viersen

Der Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen hat wie jedes Jahr als erster Kreis die Staffeleinteilung veröffentlicht. Die Übersicht.

von André Nückel · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
Der Fußballverband Mönchengladbach-Viersen hat die Staffeleinteilung für die Kreisligen A und B vorgenommen.
Der Fußballverband Mönchengladbach-Viersen hat die Staffeleinteilung für die Kreisligen A und B vorgenommen. – Foto: FuPa

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Kreisliga B1 MG/VIE
Kreisliga B2 MG/VIE
Kreisliga A MG/VIE
Mennrath II
RW Venn

Nur wenige Stunden nach der Veröffentlichung der Staffeleinteilung des Fußballverbandes Niederrhein (FVN) ab der Bezirksliga aufwärts zieht der Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen in gewohnter Manier als erster Kreis nach. Allerdings: Die Kreisliga C lässt aus guten Gründen noch auf sich warten.

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Kreisliga A wird namhaft besetzt

Die Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen wird namhaft an den Start gehen, schließlich spielen der 1. FC Mönchengladbach und der 1. FC Viersen erstmals mit ihren Erstvertretungen im Kreis-Oberhaus. Während es in der Kreisliga B zwei Gruppen mit 16 Mannschaften gibt, müssen sich die C-Ligisten noch etwas gedulden. Bis zum 10. Juli ist das Meldefenster offiziell geöffnet, entsprechend können bis dahin auch interessierte Vereine eine C-Liga-Mannschaft melden. Sobald die C-Liga-Gruppen veröffentlicht sind, werden diese auf FuPa nachgereicht.

Die Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen 2026/27

  1. SF Neersbroich
  2. Polizei SV MG
  3. ASV Süchteln 2
  4. SC Rheindahlen
  5. SV Schelsen
  6. Spvg Odenkirchen 2
  7. SF Neuwerk 2
  8. SV Otzenrath
  9. DJK SF Hehn
  10. SC Viersen-Rahser
  11. SC Victoria Mennrath 2
  12. VfB Korschenbroich
  13. SV Lürrip
  14. Türkiyemspor Mönchengladbach
  15. 1. FC Mönchengladbach
  16. 1. FC Viersen

Die Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen, Gruppe 1, 2026/27

  1. GW Holt
  2. SC Broich-Peel
  3. BWC Viersen
  4. KFC Welate Roj
  5. Fortuna Mönchengladbach
  6. SC Hardt
  7. RW Venn
  8. SV BW Meer
  9. Teutonia Kleinenbroich
  10. TuS Liedberg
  11. SF Neersbroich 2
  12. DJK/VfL Giesenkirchen 2
  13. SC Rheindahlen 2
  14. Red Stars 2
  15. SV Lürrip 3
  16. ASV Süchteln 3

Die Kreisliga B Mönchengladbach-Viersen, Gruppe 2, 2026/27

  1. VfB Hochneukirch
  2. SC Viktoria Rheydt
  3. RW Hockstein
  4. DJK/VfL Giesenkirchen
  5. MSV Mönchengladbach
  6. SV 08 Rheydt
  7. Red Stars
  8. FC Germania Geistenbeck
  9. Eintracht Gladbach
  10. BW Wickrathhahn
  11. Rheydter SV 2
  12. SV Lürrip 2
  13. SC Hardt 2
  14. TuS Wickrath 2
  15. Spvg Odenkirchen 3
  16. SF Neersbroich 3

Staffeleinteilung 2026/27: Oberliga, Landesliga und Bezirksliga am Niederrhein

>>> Hier geht es zur Einteilung der Oberliga Niederrhein

>>> Hier geht es zur Einteilung der Landesliga, Gruppe 1

>>> Hier geht es zur Einteilung der Landesliga, Gruppe 2

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 1

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 2

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 3

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 4

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 5

>>> Hier geht es zur Einteilung der Bezirksliga, Gruppe 6

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