„Als erste Mannschaft will man immer oben dabei sein"

Damir Hanjalić macht keine Ausreden. „Da es vor der Saison klar war, dass es einen verschärften Abstieg gibt, kann man mit der Saison nicht zufrieden sein", sagt er gegenüber FuPa. Als Absteiger in die neu formierte Kreisliga C habe die Mannschaft zu selten ihre Leistung auf den Platz gebracht. Das Fazit des Spielertrainers fällt entsprechend klar aus: „Man muss sagen, dass es verdient runter geht." Eine Aussage, die Charakter zeigt – und die Basis für einen echten Neustart legt.

Für die Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 setzt der SV 07 Aich auf einen ausgewogenen Ansatz. „Die Vorbereitung wird wie letzte Saison ganz human verlaufen", erklärt Hanjalić. Das geplante Trainingslager soll dabei das klare Highlight der Vorbereitung werden – eine Gelegenheit, Zusammenhalt zu stärken und die Weichen für eine bessere Saison zu stellen.

Neue Ausrichtung greift

Einen positiven Aspekt der vergangenen Saison hebt Hanjalić durchaus hervor: Die neue taktische Ausrichtung und das neue Spielsystem seien von der Mannschaft „weitestgehend angenommen" worden. Ein erster Schritt in die richtige Richtung – auch wenn die Ergebnisse noch nicht konstant mitgezogen haben. In der Kreisliga C soll das System nun konsequenter umgesetzt werden.

Ziel: So lange wie möglich oben mitspielen

Die Zielsetzung für die neue Saison formuliert Hanjalić realistisch, aber mit Anspruch. Da die Staffeleinteilung noch aussteht, lässt sich keine konkrete Platzierung nennen. Doch das Grundprinzip ist klar: „Als erste Mannschaft hat man immer das Ziel, so lange wie möglich oben dabei zu sein." Ein Versprechen an Mannschaft und Fans gleichermaßen.

Staffel noch offen – Favoritenfrage vertagt

Wer in der Kreisliga C Neckar/Fils um den Titel mitspielt, kann Hanjalić zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten – die Staffel steht noch nicht fest. Sobald die Einteilung bekannt ist, dürfte die Konkurrenzanalyse folgen. Bis dahin gilt der Fokus der eigenen Vorbereitung.

Ein Zugang, null Abgänge

Personell bleibt der Kader des SV 07 Aich stabil. Abgänge gibt es keine zu verzeichnen – ein wichtiges Signal der Geschlossenheit nach dem Abstieg. Verstärkt wird die Mannschaft durch Steffen Seidl, der vom FV 09 Nürtingenkommt und dem Team neue Qualität verleihen soll.

Zehn-Sekunden-Regel bei Auswechslungen: Zeitspiel ade

Bei den WM-Regeländerungen spricht sich Hanjalić klar für die Zehn-Sekunden-Regel bei Auswechslungen aus. „So unterbindet man Zeitspiel", sagt er. Eine simple, aber wirksame Maßnahme – die seiner Meinung nach auch im Amateurfußball ihren Platz verdient hätte.