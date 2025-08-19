Illertissen eskaliert nach dem entscheidenden Elfmeter gegen den 1. FC Nürnberg. – Foto: Sportfoto Zink / Daniel Marr

Als einziger Amateurklub weiter: Illertissen schreibt Geschichte Der DFB-Pokalcoup beschert dem FVI fast eine halbe Million Euro an Prämien +++ Nächste Highlights stehen schon an

Es war nicht weniger als eine Sternstunde in der mittlerweile 104-jährigen Historie des Klubs aus dem Landkreis Neu-Ulm. Vom größten Erfolg der Vereinsgeschichte ist sogar die Rede. Der FV Illertissen hat am Samstag sensationell den ruhmreichen 1. FC Nürnberg in der ersten Runde des DFB-Pokals aus dem Wettbewerb geschmissen. Der FVI hat sich damit als einziger Amateurverein gegen die Profis durchsetzen können und steht in Runde zwei. Und das wurde gebührend gefeiert!

Cheftrainer Holger Bachthaler war auch mit ein wenig Abstand noch emotional angefasst und sagte in einem Interview mit der Medienabteilung des Bayerischen Fußball-Verbands (BFV): "Das ist ein überragendes Gefühl. Wir alle im Klub sind sehr glücklich. Die Stimmung nach dem Spiel war sehr ausgelassen. Das werde ich so schnell nicht vergessen."



Pressevorstand und Spielleiter Hermann Schiller musste in den vergangenen Tagen einige Presseanfragen abarbeiten: "Ich kann sie gar nicht mehr alle zählen. Das ist mittlerweile ja fast ein Fulltime-Job. Dieses Ereignis geht zweifelsohne in die Geschichte ein", scherzt der 73-Jährige. Und der Hype dürfte noch ein wenig anhalten. "Ein Highlight jagt das nächste. Am Freitag kommt in der Liga die SpVgg Unterhaching zu uns. Dann haben geht`s zum SV Wacker Burghausen und anschließend haben wir natürlich das Totopokal-Achtelfinale gegen die Münchner Löwen vor der Brust", zählt Schiller die Topspiele der kommenden Wochen auf. Die Totopokalpartie gegen den TSV 1860 wird übrigens aller Voraussicht nach live im BR zu sehen sein und soll am Samstag, den 6. September um 14 Uhr ausgetragen werden. Ganz spruchreif ist das Ganze allerdings noch nicht, einige Details sind noch zu klären.

Clayton Irigoyen verwandelte den entscheidenden Elfmeter. – Foto: Sportfoto Zink / Daniel Marr