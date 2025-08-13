Als ein Zürcher Dorfklub gegen die halbe Selecão testete

2700 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten im Sommer 1985 auf dem Stäfner Frohberg den Fussballleckerbissen zwischen dem ortsansässigen FC und Botafogo Rio de Janeiro. – Foto: FC Stäfa Archiv

Sommerpause heisst für die regionalen Fussballklubs Saisonvorbereitung. Vor genau vier Dekaden lud der FC Stäfa dafür einen Weltklub ein. Zeitzeugen erinnern sich.

Highlight im August 1985 Die Saisonvorbereitungen der regionalen Fussballklubs im Raum Zürich neigen sich dem Ende zu. Auch in diesem Jahr wurde wieder eifrig gegeneinander getestet. Der FC Thalwil aus der 2. Liga interregional besiegte den 2.-Ligisten Wiedikon mit 3:1, während Stäfa gegen Wollishofen ebenfalls mit 3:1 gewann. Dass sich Stäfa wie andere Seeklubs heute routiniert auf die neue Saison vorbereitet, war nicht immer selbstverständlich.

Vor genau 40 Jahren erlebte der Frohberg neben zwei Testspielen gegen GC und den FCZ eine der kuriosesten Begegnungen der Schweizer Fussballgeschichte: Die Goldküsten-Equipe empfing den brasilianischen Spitzenklub Botafogo aus Rio de Janeiro. Ende August 1985 drängten sich 2700 Zuschauerinnen und Zuschauer auf den Stäfner Frohberg, um dem Fussballleckerbissen gegen Botafogo beizuwohnen – eine Mannschaft mit mehreren brasilianischen Nationalspielern, angereist anlässlich des 90-jährigen Vereinsjubiläums. Lokale Zeitungen prophezeiten am Tag des Spiels, die Ballkünstler von «Fogo», wie der Klub in Brasilien liebevoll genannt wird, würden die Stäfner Abwehr mit «unwiderstehlichen Sololäufen, zahlreichen Kabinettstücken und Traumtoren durcheinanderwirbeln.» Zeitzeugen erinnern sich noch heute gerne an dieses Highlight.

Ballvirtuosen demontierten die Seebuben «Das Spiel gegen Botafogo war natürlich ein einmaliges Ereignis», erinnert sich der damalige Spieler Roland «Roli» Steinmann zurück. Die grössten Namen seien damals sicherlich die Nationalspieler Alemão, der später an Maradonas Seite bei Napoli spielte, und Josimar gewesen, erzählt Steinmann. Trotz des Klassenunterschieds wollte die in der 1. Liga spielende Mannschaft laut dem rechten Aussenläufer eine einigermassen gute Falle machen. «Wir hatten damals zudem eine sehr starke 1.-Liga-Mannschaft.» Doch schon beim Einwärmen wurde klar, wie schwer das werden würde: «Botafogos Torwart bekam einen langen Ball zugespielt, schnippte ihn darauf leicht an und balancierte die Kugel anschliessend auf dem Kopf.»

Eine wahre Fussballgrösse kickte damals gegen den FC Stäfa: Alemão gewann später mit Napoli den UEFA-Cup und eine italienische Meisterschaft. Mit Brasilien nahm er an zwei Weltmeisterschaften teil und gewann 1989 die Copa América. – Foto: FC Stäfa Archiv

Auch nach Anpfiff dominierten die Gäste technisch nach Belieben. Die «Zürichsee-Zeitung» schrieb: «Bewundernswert, wie die Gäste mit dem Ball umzugehen wissen, ihn fast streicheln, als sei er ein Heiligtum, um dann vor dem Tor mit sehenswerten Treffern das zahlreich erschienene Publikum von den Sitzen zu reissen.» Schon zur Pause führten die Mannen vom Maracanã mit 4:0. «Kaffeebraune Samba-Tänzerinnen» Der heiteren Stimmung tat dies keinen Abbruch. Für ein jubiläumswürdiges Rahmenprogramm scheuten die Stäfner keine Mühen. Neben brasilianischen Spezialitäten gab es in der Halbzeit eine Samba-Show. Im Spieltelegramm schrieb die «Zürichsee-Zeitung» am Tag danach: «In der Pause Samba-Show mit brasilianischer Musik und kaffeebraunen Tänzerinnen vom Zuckerhut» – eine Formulierung, die heute als unterschwellig rassistisch gilt und so nicht mehr gedruckt werden würde.

Die Samba-Show in der Halbzeit sorgte für Gesprächsstoff. – Foto: FC Stäfa Archiv

In der zweiten Hälfte kämpften die Stäfner weiter wacker, unterlagen am Ende jedoch mit einem «Stängeli» 0:10. «Besonders in Erinnerung blieb mir Josimar», sagt Steinmann stolz. Dieser habe ein Jahr später an der Weltmeisterschaft in Mexiko ein Traumtor erzielt. «Da wurde mir klar, was für ein spezielles Ereignis dieses Spiel war.» Heute undenkbar Dass Botafogo damals in Stäfa gastierte, lag vor allem an einer Europatournee des brasilianischen Spitzenklubs. Lokale Medien berichteten zudem von grosser finanzieller Unterstützung durch verschiedene lokale Sponsoren. Laut Steinmann spielten auch gute Beziehungen nach Brasilien zweier damaliger Funktionäre, die das Stäfner Jubiläum geschickt verkauften, eine Rolle. «Dass der FC Stäfa mit dem Gründungsjahr 1895 zu den ältesten noch existierenden Fussballklubs der Schweiz zählt, hatte sicherlich einen positiven Einfluss», sagt die noch heute bei den Senioren 50+ aktive FCS-Legende. Heute wäre ein solches Spiel kaum mehr realistisch. Der Abstand zwischen einem Zürcher Dorfverein und Botafogo, Teilnehmer an der milliardenschweren FIFA-Klub-WM, ist zu gross. Auch Stäfas aktueller Präsident Peter Baumann weiss das. Damals jedoch war er als Fan und Junior vor Ort und erinnert sich lebhaft: «Die Ballzauberer von der Copacabana habe ich sehr bewundert.»