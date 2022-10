Als Eichhörnchen zum Erfolg? Wie ist die Bilanz der Ortenau-Clubs Wer liegt voll auf Kurs und wer liegt hinter den eigenen Erwartungen zurück?

Trainer Sascha Ruf: "Mit dem vorletzten Rang können wir nicht zufrieden sein. Gegen viele der sehr guten Mannschaften schlagen wir uns gut, unser Manko liegt vor allem im Abschluss. Gerade in knappen Spielen sind wir nur mit einem Punkt vom Platz gegangen, da trauert man den anderen Punkten schon nach. Doch trauern dürfen wir nicht. Wir müssen unser Ding jetzt durchziehen, uns im letzten Drittel verbessern. Die Mannschaft ist willig, weshalb ich guten Mutes bin, dass wir in den kommenden Wochen auch weitere Zähler einfahren. Die nächste Chance haben wir gegen Mitaufsteiger Holzhausen, der allerdings andere Mittel als wir zur Verfügung hat. Davon dürfen wir uns aber nicht ablenken lassen."



SC Lahr

Sportvorstand Petro Müller: "Das Ergebnis gegen Bühlertal war nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Dennoch besteht nach dem ersten Saisondrittel sicher überwiegend Grund zur Zufriedenheit. 18 Punkte, Tabellenplatz drei – von den Zahlen her ist das höchst erfreulich. Auf der anderen Seite sollte das Erreichte zugleich Mahnung für die Spieler sein, dass es nur mit der richtigen Einstellung und Vollgas klappen kann. Wir haben einen qualitativ breiten, guten Kader, hatten bisher keine größeren Verletzungsprobleme. Das bedeutet die Möglichkeit zu echtem Konkurrenzkampf und so sollte sich keiner zu sicher fühlen, zwischendurch nicht mal eine Denkpause auf der Bank zu bekommen. Unser Ziel besteht darin, die aktuell gute Ausgangslage, die über die vergangenen Wochen hinweg erarbeitet wurde, bis zur Winterpause möglichst zu stabilisieren. Dazu muss die Mannschaft aber wieder draufpacken im Vergleich zu Bühlertal."



FSV Seelbach

Trainer Oliver Dewes: "Wir stehen dort, wo ich uns auch am Ende sehen möchte: über dem Strich. Relevant ist die Tabelle aber erst am letzten Spieltag. Vergangene Woche lagen wir nicht weit hinter dem ersten Rang, mussten dann aber erleben, wie schnell man gegen eine Topmannschaft auch sehr hoch verlieren kann, obwohl der Spielverlauf eigentlich etwas anderes hergab. Wir sind gut unterwegs und freuen uns über Rang sechs und die derzeitigen 16 Punkte, daher bin ich zufrieden. Man sieht aber auch, dass wir in jedem Spiel an unsere Leistungsgrenze gehen müssen. Es ist noch ein weiter Weg für uns und wir müssen uns bildlich gesehen wie ein Eichhörnchen verhalten: Das bedeutet möglichst schnell viele Punkte zu hamstern, denn die Liga ist sehr ausgeglichen. Auf einen Abstiegsplatz haben wir gerade einmal fünf Punkte Vorsprung. Die Jungs verinnerlichen aber immer mehr meine Vorstellungen."



SV Niederschopfheim

Trainer Jan Herdrich: "Vor zwei Wochen wäre mein Fazit noch anders ausgefallen. Die bisherigen zehn Spiele waren ein Auf- und Ab für uns. Teilweise haben wir sehr gut gespielt, gerade aber in den Heimspielen enttäuscht. Mit den Siegen zuletzt haben wir uns aber etwas Luft verschafft und stehen daher auf Sieben. Ein Blick auf die Tabelle zeigt aber auch, dass es keine Übermannschaften gibt, lediglich Stadelhofen ist etwas enteilt. Für alle anderen gilt, den Blick nach unten nicht zu vergessen. Mit einer kleinen Siegesserie ist man sofort oben wieder dabei. Jetzt gilt es stabil zu bleiben. Klar ist, dass wir defensiv konzentrierter agieren müssen, denn 22 Gegentore in zehn Spielen sind einfach zu viel."



FV Schutterwald

Trainer Marc Hertwig: "Wir sind aktuell nicht zufrieden mit Tabellenplatz neun und 14 Punkten. Seit der Vorbereitung haben wir mit enormen Verletzungsproblemen zu kämpfen, so dass von 25 Kaderspielern im Schnitt lediglich 14 bis 16 Aktive bleiben. Für die Trainingsarbeit bedeutet das Probleme beim Erarbeiten von Abläufen, weil immer wieder andere Spieler da beziehungsweise nicht da sind. Auswirkungen zeigen sich aber auch in den Spielen, etwa in der Abwehr, unserem jahrelangen Schutterwälder Prunkstück. Eigentlich stehen fünf Innenverteidiger im Kader, am Wochenende gegen Niederschopfheim aber wird kein einziger von ihnen mitwirken können. Bis zur Winterpause müssen wir uns auf eine harte Nummer einstellen, derzeit stürmt viel auf die Mannschaft ein. Was Mut macht, ist, dass wir Spiele gewinnen, auch wenn wir nicht konstant gut spielen. Auch das lässt sich als eine Qualität herausstellen."



FV Langenwinkel

Trainer Klaus Stefan: "Herausfordernd war, dass in der Vorbereitung und den ersten Begegnungen eine Vielzahl von Spielern noch nicht auf dem gleichen Fitnessstand sein konnte. Die letzten Neuzugänge kamen erst spät hinzu, dazu haben wichtige Spieler aufgrund des Urlaubs und anderer Themen erst allmählich in die Runde gefunden. Entsprechend musste die Mannschaft erst auf Touren kommen. Hohe Auswärtsklatschen wie in Rammersweier (Pokal-Quali), Durbachtal und Oberwolfach waren ärgerlich. An 23 Gegentreffer zu einem vergleichsweise frühen Zeitpunkt der Saison kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Zuletzt wurden immerhin drei Heimspiele nacheinander gewonnen, da kommen wir auch mit Platz elf langsam in die Spur. Uns fehlt diese Einstellung aber noch auf fremden Plätzen, da wünsche ich mir mehr Mut bei gleichzeitig klarem Kopf. Die Liga ist unwahrscheinlich ausgeglichen, der Weg zum Klassenerhalt ist lang."



SC Offenburg

Vorstand Narek Sermanoukian: "Wir hatten uns darauf eingestellt, dass August/September aufgrund von Urlaubern und Verletzungen wieder schwierig werden würden. Entsprechend hat sich schon die Vorbereitung schwierig angelassen. Um das Thema Verletzungen noch etwas zu konkretisieren: Wenn gleichzeitig drei von vier Torhütern ausfallen, ist das natürlich ein massiver Einschnitt. Wir konnten zu unser aller Glück Routinier Alexander Meyer reaktivieren, der ins kalte Wasser geworfen wurde, uns aber bereits massiv geholfen hat. Allmählich scheint nun Stabilität aufzukommen, wie zuletzt neun Punkte aus fünf Spielen zeigten. Wir hoffen darauf, dass sich auch aufgrund der Qualität unserer Neuzugänge mit weiteren Spielen weitere Erfolgserlebnisse ergeben und mehr wie Rang 13 herausspringt. Unser Ziel ist wie schon vergangene Saison der Klassenerhalt. Bis zur Winterpause warten noch einige echte Brocken auf uns, zum Beispiel Durbachtal kommendes Wochenende."



SV Rust

Trainer Christian Saban: "Es war absehbar, dass die Saison als Aufsteiger schwierig werden würde. Wir sind aber, möglicherweise auch getragen von einer gewissen Euphorie, recht gut gestartet. Danach war die Fallhöhe in Form einer gewaltigen Negativspirale umso beispielloser und es springt Platz 15 heraus. Wir spielen nicht das, was wir wollen und können, eine Leistung wie zuletzt in Sinzheim war das bisher krasseste Beispiel. Die Mannschaft kann, wenn Einstellung und Willen stimmen, auch mit guten Mannschaften wie etwa Mörsch oder Schutterwald mithalten, das hat sie bewiesen. Aber mit nur halbem Dampf ist das eben nicht möglich, in keinem Spiel. Man kann Spiele verlieren, gerade als Neuling, allerdings darf man sich nicht gegenseitig auf dem Platz angehen. Fest steht: Wir sind nur gemeinsam in der Lage, diese Liga zu meistern. Und da müssen wir alle wieder hinkommen, wenn es darum gehen soll, konkurrenzfähig die kommenden Spiele zu bestreiten."