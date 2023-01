Als die Kicker des VfB Hilden einst Borussia Mönchengladbach besiegten Sieben spannende Fakten zur Geschichte des VfB 03 Hilden.

1. 120 Jahre Im Mai 1903 wurde Hildens vermutlich erster Fußballverein gegründet – der Hildener Fußballclub 03 oder abgekürzt „H.F.C. 03“. Fast genau zwei Jahre später fand die Gründung des „FC Germania 05“ statt. Beide „Ur-Vereine“ fusionierten 1918 zum „Verein für Bewegungsspiele (VfB) 03 Hilden e.V.“ 2013 ist die 1. Senioren-Mannschaft des VfB 03 Hilden in die fünfthöchste Spielklasse Deutschlands, der Oberliga Niederrhein, aufgestiegen und spielt dort nun schon im zehnten Jahr in Folge. Am Saisonende 2021/22 kratzte das Team am Aufstieg zur Regionalliga. Besonders stolz sind die Vereinsmitglieder auf die Jugendarbeit. Das zeigt sich u.a. auch ganz besonders in der Tatsache, dass viele ehemalige VfB-Jugendspieler in den Seniorenmannschaften auflaufen. Der VfB 03 Hilden hatte 2022 über 600 Mitglieder. Davon spielen rund 350 in über zwanzig aktiven Jugendmannschaften. Die A1-Junioren (U19) spielen aktuell in der Bundesliga-West.

2. Fusion Bevor am 15. Dezember 1918 im Gesellenhaus an der Kirchhofstraße die Fusion der beiden Fußballvereine Hildener Fußballclub 03 (HFC 03) und Germania 05 zum VfB stattfand, starteten Mitglieder der beiden Hildener Fußballvereine um das Jahr 1910 Versuche, die Kräfte zu bündeln, um dann mit einer gemischten Mannschaft mit höherer Spielstärke besser im laufenden Spielbetrieb auftreten zu können, statt mit beiden Clubs im Mittelmaß zu spielen. Die Notsituation, die mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs entstand, wo auch Spielstätten drohten, zu Ackerland umfunktioniert zu werden, oder so mancher Spieler eingezogen wurde, verschärfte die Vereinssituationen. Es gab an Ostern 1914 ein Team aus sechs HFC- und fünf Germania-Spielern, die die damals gefürchteten Fußballer der Regimentsmannschaft der „Metzer 144er“ mit 4:2 besiegte und so den Beweis lieferte, dass es an der Zeit sei zu fusionieren. Kriegsbedingt wurde die Idee auf Eis gelegt. Nach Kriegsende kam es 1918 schließlich zur Neugründung eines gemeinsamen Vereins: „VfB 03 Hilden“ .

3. Platz Von 13 Fußballbegeisterten wurde im Mai 1903 in der „Grotte“ hinter der Gaststätte Lindenhof (heute Düsseldorfer Straße 93) der „Hildener Fußballclub“ aus der Taufe gehoben. Den Anfeindungen „Proletenspiel“ oder „Fußlümmelei“ zum Trotz – so bezeichneten manche Zeitgenossen das Fußballspielen – spielten die fast gleichaltrigen Sportsfreunde unter sehr dürftigen Bedingungen ihre ersten Übungsspiele. Das Spielfeld wurde mit Stangen abgegrenzt, die Torpfosten mit groben Schlägen in die Erde „gepflockt“ und eine Leine dazwischen gespannt. Auf beiden Seiten des Spielfeldes standen zwei Meter hohe Schiedsrichterstühle. Schon um 6 Uhr in der Frühe am Sonntag trafen sich die Spieler in weißen Pumphosen und weißen Hemden. Nach Spielschluss und nach dem Reinigen der Sonntagsschuhe ging es dann in die Kirche. Den Vorsitz des Vereins übernahm Walter Wiederhold, der in Hilden 1885 geboren wurde und 1905 mit seinem Bruder als 20-Jähriger, nach dem frühen Tod seines Vaters, die Leitung der „Hermann Wiederhold Lack- und Lackfarbenfabriken“ übernahm. 1972 wurde seine Tochter Ellen Ehrenmitglied des VfB 03 Hilden.

4. Hockey Die Zahl fußballspielender Mitglieder war schon früh vergleichsweise hoch, aber insgesamt im Vergleich zu anderen Hildener Vereinen war die Gesamtmitgliederzahl bescheiden. Deshalb wurden andere Sportarten beim VfB 03 Hilden angeboten, um die „Monostruktur“ des Vereins aufzubrechen. In den Anfängen der 1930er wurde das Hockeyspielen eingeführt und war als Ergänzungssport für Tennis und Leichtathletik gedacht. 1931/32 waren zwei Herrenmannschaften, eine Damenmannschaft und eine Jugendmannschaft gemeldet, die insgesamt 41 Mitglieder hatten. An der Hoffeldstraße wurden sogenannte „Propagandakämpfe“ zwischen prominenten Mannschaften gespielt, um Werbung für den Hildener Hockeysport zu machen. Wegen organisatorischer Probleme ruhte der Hockeysport von der Saison 1932/33 bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann wurden wieder zu Hockey-Werbezwecken Spiele vor den Fußball-Meisterschaftsspielen der ersten Mannschaft ausgetragen. In den 1950ern war aber endgültig Schluss mit dem Hockeysport. Vor dem Ersten Weltkrieg unternahm der Verein (damals noch H.F.C. 03) in den Sommermonaten den Versuch, eine Leichtathletik-Abteilung aufzubauen. Zunächst waren es die Fußballspieler, die sich mehr oder weniger freiwillig als Leichtathleten betätigten. Ende der 1920er meinte die damalige Vereinsführung, dass die „zu wenig beachtete Leichtathletiksache eine größere Förderung erhalten müsse, da diese für eine harmonische Durchbildung des Körpers unerlässlich sei“. Es wurde eine moderne Laufbahn auf dem Sportplatz an der Hoffeldstraße gebaut und mit einem großen Leichtathletik-Sportfest eingeweiht. In den folgenden Jahren gab es mehrere erfolgreiche Leichtathleten des VfB 03 Hilden. Der Zweite Weltkrieg stoppte die sich erfolgreich entwickelnde Sportart. In den 1960ern war auch mangels guter Sportanlage Schluss.