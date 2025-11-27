Als die Hildners zum Höhenflug ansetzten

Sammeln ist eine große Leidenschaft von Monika Hildner. Nicht zuletzt, weil sie auf der Gelderstraße in der Rheinberger Innenstadt eine private Ausstellung mit über 3000 Exponaten der Firma Underberg eingerichtet hat. Doch die Rentnerin, die im kommenden April ihren 80. Geburtstag feiert, kann nicht nur viel über ihre Sammlung erzählen, sondern auch viel über die Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland. Sie war beim einstigen Bundesligisten FC Rumeln-Kaldenhausen ganz nah dran, ihr Tochter Simone damals als Spielerin dabei.

Begonnen hatte alles auf einer Wiese an der Rheinberger Löthstraße. Dort kickte Monika Hildner mit den Jungs aus der Nachbarschaft und fand schnell ihre Leidenschaft fürs runde Leder. Als der TuS 08 Rheinberg einige Jahre später versuchte, eine Damen-Mannschaft auf die Beine zu stellen, war sie dabei. Doch so recht wollten die Offiziellen des Innenstadtvereins den kickenden Frauen nicht den Weg ebnen.

Entdecker ihrer Tochter, so Monika Hildner, sei ein bekannter Handball-Spieler gewesen. Die Gummersbacher Vereinsikone Joachim Deckarm habe Simone vor seinem Unfall als kleines Mädchen anlässlich einer Freundschaftspartie beim TuS Lintfort in der Halbzeitpause beobachtet. Ihre Tochter trat auch gegen den Ball und warf ihn anschließend Deckarm zu. „Mit dem Handball wird das nichts, sie soll beim Fußball bleiben, weil sie beidfüßig schießen kann“, habe Deckarm damals gesagt.

Monika Hildner und ein Teil der Mannschaft zogen weiter zum TuS Borth. „Wenn mal wieder eine Spielerin fehlte, haben sie mich sogar ins Tor gestellt“, sagt die frühere Allrounderin, die sogar mit ihrer Tochter Simone, die wenig später eine steile Karriere hinlegen sollte, in Borth zusammen auf dem Platz stand.

Nationale Titel

Die große Zeit der Hildners kam nach dem Wechsel vom GSV Moers zum FC Rumeln-Kaldenhausen Anfang der 90er-Jahre. 1993 stieg der kleine Verein aus dem Duisburger Westen mit Simone Hildner als Defensivspielerin in die Bundesliga auf. Was folgte, war eine einmalige Erfolgsstory als FCR Duisburg. Einmal Deutscher Meister, gleich dreimal DFB-Pokalsieger und einmal der Gewinn des UEFA-Cups. Monika Hildner, die für den Klub einst in der Regionalliga auflief, hatte da ihre aktive Laufbahn längst beendet, blieb aber dem Frauenfußball treu.

Sie fungierte beim FCR als Betreuerin und aufgrund ihrer langjährigen beruflichen Tätigkeit als Intensiv-Krankenschwester auch als Physiotherapeutin. Unter anderem erlebte die Rheinbergerin in dieser Funktion den ersten DFB-Pokalsieg 1998 mit. „Es war nicht immer leicht, Beruf und Fußball unter einen Hut zu bringen. Oft gelang es mir nur mit freundlicher Unterstützung meiner Kolleginnen und Kollegen, mir die freie Zeit, gerade bei längeren Auswärtsfahrten, zu bekommen.“ Tochter Simone gehörte der FCR-Mannschaft, die als Aufsteiger in der Saison 1993/94 erstmals in der Frauen-Bundesliga spielte, an.

In Duisburg half Monika Hildner bei den kleinen und großen Wehwehchen der 96-maligen Nationalspielerin Inka Grings, der späteren Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, oder auch der aktuellen Co-Trainerin der DFB-Frauenauswahl, Maren Meinert. Die Rheinbergerin war nicht nur Betreuerin der Mannschaft, sondern half auch abseits des grünen Rasens weiter.

„Wenn die Martina mal wieder zu DFB-Lehrgängen oder zu Länderspielen abberufen wurde, nahm ich ihre Tochter Dina zu mir nach Hause. Eigens für die kleine Dina haben wir ein Kinderstühlchen gebaut, damit sie mit uns am Tisch sitzen konnte“, erinnert sich Monika Hildner.

„Moni und ich hatten eine ganz besondere Verbindung. Sie war immer hilfsbereit und Tag und Nacht erreichbar. Damals war‘s ja noch nicht üblich, dass uns Fußballerinnen eine Physiotherapeutin zu Verfügung stand“, meinte Martina Voss-Tecklenburg, die 1994 vom TSV Siegen zum Duisburger Klub wechselte.

Fein säuberlich hat Monika Hildner ihre fußballerische Laufbahn und die ihrer Tochter auf farbigen Kartonblättern festgehalten. Zahlreiche Zeitungsausschnitte, handsignierte Autogrammkarten sowie der eigene Spielerpass geben Auskunft über die jeweiligen Fußball-Karrieren.

Auch Simone Hildner engagierte sich später im Frauenfußball und war unter anderem als Torwarttrainerin beim Frauen-Regionalligisten GSV Moers tätig.