Als der SV Schelsen gegen Borussia Mönchengladbach spielte

Für SV Schelsen war es kein gewöhnliches Freundschaftsspiel, sondern ein Ereignis, das bis heute im Vereinsgedächtnis geblieben ist. Am 25. Mai 2001 empfing der Klub im heimischen Katzenbauer-Stadion Borussia Mönchengladbach. 25 Jahre später erinnert der Verein an sein „Jahrhundertspiel“, das damals zu einem echten Fußball-Volksfest wurde. Der Klub aus der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen hat an dieses besondere Spiel erinnert.
Möglich wurde die Partie durch Hans Böhmer. Der Schelsener hatte bei einer Verlosung anlässlich des 100-jährigen Bestehens von Borussia Mönchengladbach den ersten Preis gewonnen. Dieser Preis war ein Spiel der Profimannschaft gegen einen Verein seiner Wahl. Für Böhmer war schnell klar, wohin die Reise gehen sollte: Die Borussia sollte gegen seinen SV Schelsen antreten.
Für den Verein begann damit eine intensive Vorbereitung. Jugend- und Seniorenabteilung hatten bei Planung, Organisation und Durchführung alle Hände voll zu tun. Ordner wurden eingeteilt, Helfer für Verpflegung und Unterhaltung organisiert, rund um den Platz wurde in Eigenarbeit ein Staket errichtet. Zudem gewann der Klub Partner für Bandenwerbung, der Rasen wurde geebnet und in bestmöglichen Zustand gebracht. Um dem erwarteten Zuschauerandrang gerecht zu werden, wurde sogar eine Tribüne am Spielfeldrand aufgebaut.
Mehr als 2000 Zuschauer kamen schließlich ins Katzenbauer-Stadion. Für Schelsen war es ein Tag, an dem der kleine Verein für einige Stunden im Mittelpunkt des regionalen Fußballs stand.
Auch sportlich bekam der Außenseiter seinen großen Moment. Borussia Mönchengladbach war kurz zuvor in die Bundesliga aufgestiegen und trat nach Vereinsangaben mit fast allen Stars an. Die Mannschaft hatte in der abgelaufenen Zweitliga-Saison in den ersten 15 Minuten kein Gegentor kassiert - doch in Schelsen dauerte es nur zwei Minuten.
Christoph Karapantos setzte sich auf der rechten Seite in Szene und brachte die Flanke in den Strafraum. Dort entwischte Altherrenspieler Thomas „Didi“ Breuer seinem Gegenspieler Marcello Pletsch und jagte den Ball aus kurzer Distanz unter die Latte. Torhüter Bernd Meier war geschlagen, das Katzenbauer-Stadion stand Kopf.
Für die Schelsener Spieler und Zuschauer war dieser Treffer mehr wert als ein gewöhnliches Tor in einem Freundschaftsspiel. Der Außenseiter führte gegen Borussia Mönchengladbach, und auch wenn dieses Ergebnis nur kurz Bestand hatte, blieb die Szene bis heute hängen. Der Verein beschreibt den Jubel entsprechend: Spieler und Zuschauer hätten den Treffer „wie einen Sieg“ gefeiert.
Am Ende setzte sich der Bundesligist standesgemäß mit 15:1 durch. Doch das Ergebnis war an diesem Tag zweitrangig. Für den SV Schelsen blieb vor allem die Erinnerung an ein außergewöhnliches Fußballfest, an mehr als 2000 Zuschauer im eigenen Stadion und an jenen Moment, in dem Didi Breuer die Borussia kurz schockte.
25 Jahre später ist dieses Spiel deshalb weit mehr als eine Randnotiz der Vereinsgeschichte. Es steht für das, was den Amateurfußball ausmacht: Gemeinschaft, ehrenamtliche Arbeit, große Vorfreude - und manchmal auch ein Tor, über das ein ganzer Verein noch Jahrzehnte später spricht.
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