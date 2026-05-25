Als der SV Schelsen gegen Borussia Mönchengladbach spielte Vor genau 25 Jahren erlebte SV Schelsen einen besonderen Tag der Vereinsgeschichte. Im Katzenbauer-Stadion gastierte Borussia Mönchengladbach mit zahlreichen Profis - und der Außenseiter erzielte früh ein Tor, das bis heute unvergessen ist. von André Nückel · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Eine besondere Erinnerung. – Foto: red/KI

Für SV Schelsen war es kein gewöhnliches Freundschaftsspiel, sondern ein Ereignis, das bis heute im Vereinsgedächtnis geblieben ist. Am 25. Mai 2001 empfing der Klub im heimischen Katzenbauer-Stadion Borussia Mönchengladbach. 25 Jahre später erinnert der Verein an sein „Jahrhundertspiel“, das damals zu einem echten Fußball-Volksfest wurde. Der Klub aus der Kreisliga A Mönchengladbach-Viersen hat an dieses besondere Spiel erinnert.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Ein besonderer Preis Möglich wurde die Partie durch Hans Böhmer. Der Schelsener hatte bei einer Verlosung anlässlich des 100-jährigen Bestehens von Borussia Mönchengladbach den ersten Preis gewonnen. Dieser Preis war ein Spiel der Profimannschaft gegen einen Verein seiner Wahl. Für Böhmer war schnell klar, wohin die Reise gehen sollte: Die Borussia sollte gegen seinen SV Schelsen antreten. Für den Verein begann damit eine intensive Vorbereitung. Jugend- und Seniorenabteilung hatten bei Planung, Organisation und Durchführung alle Hände voll zu tun. Ordner wurden eingeteilt, Helfer für Verpflegung und Unterhaltung organisiert, rund um den Platz wurde in Eigenarbeit ein Staket errichtet. Zudem gewann der Klub Partner für Bandenwerbung, der Rasen wurde geebnet und in bestmöglichen Zustand gebracht. Um dem erwarteten Zuschauerandrang gerecht zu werden, wurde sogar eine Tribüne am Spielfeldrand aufgebaut.

Mehr als 2000 Zuschauer kamen schließlich ins Katzenbauer-Stadion. Für Schelsen war es ein Tag, an dem der kleine Verein für einige Stunden im Mittelpunkt des regionalen Fußballs stand. Breuer trifft nach zwei Minuten Auch sportlich bekam der Außenseiter seinen großen Moment. Borussia Mönchengladbach war kurz zuvor in die Bundesliga aufgestiegen und trat nach Vereinsangaben mit fast allen Stars an. Die Mannschaft hatte in der abgelaufenen Zweitliga-Saison in den ersten 15 Minuten kein Gegentor kassiert - doch in Schelsen dauerte es nur zwei Minuten.