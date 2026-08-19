Als der MSV Duisburg den Pokal rockte Spannung im Elfmeterschießen, der Einzug ins Finale in Berlin - der MSV Duisburg kann auf eine bewegte Pokal-Historie der vergangenen 25 Jahre zurückblicken. von Marcel Eichholz · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Im Finale endete 2011 eine herausragende Pokalreise für den MSV Duisburg. – Foto: IMAGO / Contrast

Der DFB-Pokal hat dem MSV Duisburg in den vergangenen 25 Jahren einige besondere Abende beschert. Doch eine Saison ragt heraus: 2010/11. Damals schafften die Zebras als Zweitligist den Sprung ins Finale und sorgten für einen der größten Pokalabende der jüngeren Vereinsgeschichte. Nach sechsjähriger Abstinenz ist der MSV nun wieder im Pokal vertreten und trifft als Drittligist auf Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg. Zuvor blicken wir noch einmal zurück.

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Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! 2003/04: Drei Krimis bis ins Viertelfinale Einer der spektakulärsten Läufe vor 2010/11 gelang dem MSV in der Saison 2003/04. Schon der Auftakt beim 1. FC Magdeburg wurde zum Krimi: Duisburg setzte sich erst im Elfmeterschießen durch, spielte zuvor bereits seit der 36. Minute in Unterzahl, nachdem Ralf Keidel die Rote Karte gesehen hatte. In der zweiten Runde folgte der nächste Kraftakt. Bei Eintracht Frankfurt gewann der MSV nach Verlängerung mit 2:1. Für den Siegtreffer nach 110 Spielminuten zeichnete sich Abdelaziz Ahanfouf verantwortlich. Im Achtelfinale wurde es erneut dramatisch. Beim SSV Jahn Regensburg verspielten die Zebras zunächst eine 1:0-Führung, lagen zwischenzeitlich 1:3 zurück und retteten sich durch zwei späte Treffer von Ahanfouf ins Elfmeterschießen. Dort setzte sich Duisburg durch. Den ersten Treffer verwandelte damals übrigens der aktuelle Coach der Zebras: Dietmar Hirsch.

Im Viertelfinale war schließlich Endstation. Bei Borussia Mönchengladbach fiel die Entscheidung ebenfalls vom Punkt. Gladbach gewann mit 4:3 im Elfmeterschießen. Drei Pokalrunden hatte der MSV damit in dramatischer Manier überstanden, in der vierten fehlte das Glück vom Punkt. Einen der beiden vergebenen Elfmeter kam dabei von Hirsch. 2006/07: Lavric schießt Leverkusen raus Auch drei Jahre später sorgten die Zebras für einen denkwürdigen Pokalabend. In der zweiten Runde war Bayer Leverkusen zu Gast in Duisburg. Vor 16.139 Zuschauern entwickelte sich ein Spiel, das alles bot. Youssef Mokhtari brachte den MSV früh in Führung, Mohamadou Idrissou erhöhte auf 2:1. Leverkusen kam zurück und erzielte in der 83. Minute den Ausgleich. In der Verlängerung schlug dann die Stunde von Klemen Lavric: In der 113. Minute traf der Slowene zum 3:2 und schoss den Bundesligisten aus dem Wettbewerb.