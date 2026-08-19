Als der MSV Duisburg den Pokal rockte

Der DFB-Pokal hat dem MSV Duisburg in den vergangenen 25 Jahren einige besondere Abende beschert. Doch eine Saison ragt heraus: 2010/11. Damals schafften die Zebras als Zweitligist den Sprung ins Finale und sorgten für einen der größten Pokalabende der jüngeren Vereinsgeschichte. Nach sechsjähriger Abstinenz ist der MSV nun wieder im Pokal vertreten und trifft als Drittligist auf Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg. Zuvor blicken wir noch einmal zurück.
Einer der spektakulärsten Läufe vor 2010/11 gelang dem MSV in der Saison 2003/04. Schon der Auftakt beim 1. FC Magdeburg wurde zum Krimi: Duisburg setzte sich erst im Elfmeterschießen durch, spielte zuvor bereits seit der 36. Minute in Unterzahl, nachdem Ralf Keidel die Rote Karte gesehen hatte.
In der zweiten Runde folgte der nächste Kraftakt. Bei Eintracht Frankfurt gewann der MSV nach Verlängerung mit 2:1. Für den Siegtreffer nach 110 Spielminuten zeichnete sich Abdelaziz Ahanfouf verantwortlich. Im Achtelfinale wurde es erneut dramatisch. Beim SSV Jahn Regensburg verspielten die Zebras zunächst eine 1:0-Führung, lagen zwischenzeitlich 1:3 zurück und retteten sich durch zwei späte Treffer von Ahanfouf ins Elfmeterschießen. Dort setzte sich Duisburg durch. Den ersten Treffer verwandelte damals übrigens der aktuelle Coach der Zebras: Dietmar Hirsch.
Im Viertelfinale war schließlich Endstation. Bei Borussia Mönchengladbach fiel die Entscheidung ebenfalls vom Punkt. Gladbach gewann mit 4:3 im Elfmeterschießen. Drei Pokalrunden hatte der MSV damit in dramatischer Manier überstanden, in der vierten fehlte das Glück vom Punkt. Einen der beiden vergebenen Elfmeter kam dabei von Hirsch.
Auch drei Jahre später sorgten die Zebras für einen denkwürdigen Pokalabend. In der zweiten Runde war Bayer Leverkusen zu Gast in Duisburg. Vor 16.139 Zuschauern entwickelte sich ein Spiel, das alles bot. Youssef Mokhtari brachte den MSV früh in Führung, Mohamadou Idrissou erhöhte auf 2:1. Leverkusen kam zurück und erzielte in der 83. Minute den Ausgleich. In der Verlängerung schlug dann die Stunde von Klemen Lavric: In der 113. Minute traf der Slowene zum 3:2 und schoss den Bundesligisten aus dem Wettbewerb.
Im Achtelfinale war anschließend gegen Hannover 96 Schluss. Der Sieg gegen Leverkusen aber blieb als einer der großen Pokal-Coups der Zebras in Erinnerung.
Dann kam jene Saison, die bis heute alles überstrahlt. Der MSV startete mit einem 2:0 beim VfB Lübeck. In der zweiten Runde folgte ein souveränes 3:0 beim Halleschen FC. Spätestens im Achtelfinale nahm der Lauf richtig Fahrt auf: Beim 1. FC Köln setzte sich Duisburg mit 2:1 durch. Die Anhänger im Stadion wuchsen an diesem Abend wie die Mannschaft über sich hinaus und hatten so ihren Anteil am Erfolg der Duisburger. Im Viertelfinale wartete mit dem 1. FC Kaiserslautern der nächste Bundesligist. Doch auch der Favorit musste sich geschlagen geben. 2:0 für den MSV. Damit standen die Zebras im Halbfinale.
Am 1. März 2011 war Energie Cottbus zu Gast im Wedaustadion. Es ging um nichts weniger als den Einzug ins Pokalfinale. Eingeleitet wurde die Partie mit einer Choreographie über das gesamte Stadion. So etwas hatte es zuvor in Duisburg noch nicht gegeben. Sportliche behielt der MSV die Nerven und gewann 2:1. Damit war es perfekt: Duisburg stand im Endspiel des DFB-Pokals.
Am 21. Mai 2011 folgte schließlich das Finale im Berliner Olympiastadion. Gegner war der FC Schalke 04. Ausgerechnet im wichtigsten Spiel des Wettbewerbs blieb der MSV allerdings chancenlos. Von zahlreichen Verletzungsausfällen geplagt, hatte der MSV dem Revierrivalen wenig entgegenzusetzen. Schalke gewann deutlich mit 5:0. Der Traum vom Pokalsieg war damit geplatzt.
In Erinnerung blieben einmal mehr die Fans der Zebras. Weit über 30.000 Duisburger machten sich für das erste Pokalfinale seit 1998 auf den Weg in die Hauptstadt. Voller Stolz vertraten sie ihre Farben und wurde mit jedem Gegentreffer ein wenig lauter auf der Tribüne. Fast schon emotionslos wirkte S04 bei der Siegerehrung, zu hören waren eh nur die Duisburger.
In den folgenden Jahren waren die ganz großen Pokalauftritte Mangelware. 2018/19 schafften es die Zebras noch einmal bis ins Achtelfinale, gegen den SC Paderborn war nach einer 1:3-Niederlage jedoch Schluss. Zuletzt spielte Duisburg 2020/21 im DFB-Pokal. Unter strengen Corona-Auflagen sahen nur 300 Zuschauer die 0:5-Niederlage gegen Borussia Dortmund.