Der 18. November 2023 wird für Daniel Gerstmayer auf ewig in Erinnerung bleiben – sein Siegtreffer kegelte den einstigen deutschen Meister aus dem Toto-Pokal.
Der 18. November 2023 wird für Daniel Gerstmayer auf ewig in Erinnerung bleiben – sein Siegtreffer kegelte den einstigen deutschen Meister aus dem Toto-Pokal. – Foto: Bruno Haelke/FuPa

Als der Illertissen-Stürmer den TSV 1860 aus dem Pokal schoss

2023 mit Pipinsried

Die Fans des TSV 1860 München können sportlich mit ihren Löwen zufrieden sein – vor dem anstehenden Toto-Pokal-Spiel kommt allerdings ein Trauma zurück.

Illertissen – 1134 Tage ist es her, am 29. Juli 2022, da gab es letztmals ein Spiel des TSV 1860 im DFB-Pokal. Damals verloren die Blauen mit 0:3 gegen Borussia Dortmund. Seitdem kommt der höchste nationale Pokalwettbewerb ohne den Münchner Klub aus – die Qualifikation über den Gewinn des Toto-Pokals und die Liga ist für den TSV zur Rarität geworden.

Mit Ausnahme des Finalsiegs von 2020 entpuppte sich der Bayerische Landespokal als Angstwettbewerb. In den letzten drei Jahren war im Viertelfinale Schluss. Dabei bleibt besonders die Niederlage gegen den Bayernligist FV Illertissen aus dem Jahr 2022 in schmerzhafter Erinnerung. Die Münchner schieden damals trotz ihrer klaren Favoritenrolle mit 0:1 aus dem Pokal.

Daniel Gerstmayer hat 1860 München bereits mit dem FC Pipinsried im Toto-Pokal geschlagen

Im diesjährigen Achtelfinale kommt es zu einer Neuauflage dieses Duells. Um eine erneute Blamage zu vermeiden, schöpft der Profiklub aus dem Vollen. Löwen-Dompteur Patrick Glöckner wird voraussichtlich keine größere Rotation vornehmen und setzt auf die bestmögliche Elf. Trotzdem glaubt der FVI an eine Pokalsensation, wie es auch schon gegen Nürnberg im DFB-Pokal gelang.

Zumal der Regionalligist mit Daniel Gerstmayer einen Mann in den eigenen Reihen hat, der diese Aufgabe bereits gemeistert hat. Im Trikot des FC Pipinsried gelang dem Stürmer 2023 im Toto-Pokal-Viertelfinale das frühe 1:0 gegen die Löwen. Der gleichbedeutende Siegtreffer löste beim Dorfklub eine Welle ungebremster Euphorie aus.

Der FC Pipinsried um Daniel Gerstmayer feierte die Pokalsensation ausgiebig.
Der FC Pipinsried um Daniel Gerstmayer feierte die Pokalsensation ausgiebig. – Foto: Bruno Haelke

Gerstmayer nach der damaligen Pokalsensation: „Heute wird abgerissen!“

Der damals 20-Jährige konnte nicht so recht fassen, was gerade geschah. „Es ist brutal. Sowas habe ich noch nie erlebt“, sagte er nach dem Sieg. Im Anschluss ließ er mit seiner Mannschaft die Korken knallen: „Vollgas feiern. Heute wird abgerissen!“, war die Devise.

Seit dieser Saison steht Gerstmayer im Kader des FV Illertissen. Auch wenn er in der Regionalliga nur als Joker agiert, können seine Mitspieler auf seinen Torriecher im Pokal vertrauen. In den beiden bisherigen K.o.-Spielen traf er bereits gegen Hüttenbach und Aindling. Wer weiß, vielleicht ist es diesmal wieder so weit und der 1860-Schreck schlägt erneut zu. Der Pokal schreibt ja bekanntlich seine eigenen Gesetze. (mh)

