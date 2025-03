Als das Waldstadion erbebte

Das wohl bislang spektakulärste Spiel zwischen dem heutigen Regionalligisten FC Homburg und Zweitligist 1. FC Kaiserslautern fand am 7. November 1995 im mit 20.000 Zuschauern ausverkauften Homburger Waldstadion statt. Dabei setzten sich die Gäste im Viertelfinale des DFB-Pokals knapp mit 4:3 nach Verlängerung beim saarpfälzischen Nachbarn durch und ebneten dadurch den Weg zum Gewinn des DFB-Pokals. Im Halbfinale gewann Kaiserslautern daheim mit 1:0 gegen Bayer Leverkusen, um dann am 25. Mai 1996 im Berliner Olympiastadion im Finale dem Karlsruher SC gegenüberzustehen. Dort sorgte in der 42. Minute Martin Wagner mit seinem goldenen Tor für den nationalen Triumph der Betze-Buwe. Die Roten Teufel waren eine Woche zuvor erstmals aus der 1. Bundesliga abgestiegen - die Abstiegstränen sollten sich dann im Berliner Olympiastadion in Freudentränen umwandeln.

Doch zurück zu jenem Spiel im Homburger Waldstadion, welches erst den Lauterer DFB-Pokalgewinn quasi auf die Bahn gebracht hatte: Pavel Kuka (14./ 18. Minute) brachte damals den FCK mit 2:0 in Führung - und scheinbar frühzeitig auf die Siegerstraße. Doch als Jacques Goumai in der 35. Minute der Homburger Anschlusstreffer gelang, keimte im Lager der Grün-Weißen Hoffnung auf eine Wende auf. Nach dem Seitenwechsel fiel sogar durch Revaz Arveladze der Ausgleich der Gastgeber. Dirk Flock brachte den FCK noch einmal nach vorn (68.), ehe Rudi Collins für die Saarländer die Verlängerung erzwang (74.). Dort war es dann schließlich in der 117. Minute Horst Siegl vorbehalten, die Betze-Buwe ins Halbfinale zu schießen.