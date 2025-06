"Als dann der Schiedsrichter abgepfiffen hat, brachen alle Dämme"

Eine ereignisreiche Saison 2024/2025 liegt hinter der TSG Balingen, die der Oberliga-Vizemeister in den Aufstiegsspielen mit dem Sprung in die Regionalliga Südwest gekrönt hat. Trainer Murat Isik blickt im FuPa-Interview zurück und nach vorne.

FuPa: Die TSG Balingen hat eine starke Saison in der Oberliga gespielt und wurde Vizemeister. Was waren aus Ihrer Sicht die größten Erfolgsfaktoren in dieser Spielzeit?

Murat Isik: Zum einen das Innenleben der Kabine. Die Mannschaft ist zu einer Einheit zusammengewachsen. Zum anderen haben wir es immer geschafft, mit viel Leidenschaft und Intensität zu spielen. Wir haben eine enorme Siegermentalität entwickelt.