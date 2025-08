Als Co-Spielertrainer: Simon Weber ist zurück beim SV Garham

Bereits zwischen 2019 und 2022 war Simon Weber als spielender Übungsleiter maßgeblich am sportlichen Aufschwung des SV Garham beteiligt. Unter der Regie des früheren Bayernliga-Fußballers der SpVgg Hankofen-Hailing etablierte sich der Klub aus dem Landkreis Passau in der Kreisliga und schaffte 2023 den Sprung in die Bezirksliga. Nach seinem Abgang beim SVG, der zugleich der Heimatverein des Blondschopfs ist, schloss sich der zentrale Mittelfeldspieler den TSV Seebach an, für den 84 Landesliga-Einsätze, bei denen er sich sechsmal in die Torschützenliste eintragen konnte, bestritt. In den vergangenen Wochen und Monaten war Weber aber nur noch selten erste Wahl. Der 29-Jährige sucht nun eine neue sportliche Herausforderung und kehrt als spielender Co-Trainer zum SV Garham zurück, zu dem auch vor Kurzem sein jüngerer Bruder Florian , der ebenfalls zuvor beim TSV Seebach aktiv war, gewechselt ist.

"Die letzten drei Jahre beim TSV Seebach waren eine tolle Zeit. Ich habe viele gute Freunde gewonnen und eine großartige Mannschaft kennengelernt, die ich wirklich vermissen werde. Dafür möchte ich mich herzlich bei der Mannschaft bedanken – und auch bei Gunther Peukert, der in den letzten Jahren immer ein offenes Ohr hatte und den Verein geprägt hat. Ich bin mir sicher, dass der TSV heuer eine starke Rolle in der Landesliga spielen wird. Der Abschied fällt mir wirklich nicht leicht. Jetzt ist für mich aber wichtig, wieder regelmäßig 90 Minuten auf dem Platz zu stehen, um an mein Leistungslimit zu kommen", sagt Simon Weber, der zugleich mit voller Motivation die Aufgabe bei seinem Herzensklub in Angriff nimmt: "Ich freue mich sehr, wieder bei meinem Heimatverein dabei zu sein. Meine künftigen Trainerkollegen Holger Stemplinger und Udo Tolksdorf haben mir von Anfang an ein richtig gutes Gefühl gegeben und im Verein eine große Euphorie entfacht. Man merkt einfach, dass wir zusammen etwas bewegen können. Ich freue mich, Verantwortung zu übernehmen und aktiv mitzugestalten. Besonders schön ist es für mich auch, wieder Seite an Seite mit meinem Bruder spielen zu können. Damit können wir vor allem unserem Opa gemeinsam nochmal eine große Freude bereiten."







Garhams Abteilungsleiter Alois Eimannsberger ist happy, nach Florian Weber nun auch die Zusage von Simon Weber erhalten zu haben: "Seit Beginn meiner Tätigkeit als Abteilungsleiter kam jährlich der Wunsch auf, dass beide Weber-Brüder irgendwann wieder für den SV Garham auflaufen sollen. Jetzt ist uns dieses Kunststück endlich gelungen. Da ich mir beruflich mit Simon ein Büro - direkt neben dem Sportgelände SV Garham- teile, ist der Kontakt seit seinem Abgang 2022 nie abgerissen. Umso mehr freut es mich, dass es nun endlich geklappt hat, ihn zu seinem Heimatverein zurückzuholen. Simon wird uns mit seiner Qualität und Spielweise sportlich sofort weiterhelfen. Er kennt den SV Garham in- und auswendig, daher wird er keine große Eingewöhnungspause brauchen."







Der Neuzugang soll auch seine Expertisen einbringen. "Simon steht kurz vor dem Abschluss der B-Lizenz steht und wird künftig eine wichtige Rolle in unserem Trainerteam einnehmen. Wir haben uns vor Kurzem dazu entschieden, ein Kamerasystem zu organisieren. Dieses Thema soll Simon mit bei uns im Verein etablieren. Zusätzlich wollen wir seine berufliche Erfahrung im Bereich Social Media nutzen und werden ihn deshalb fest in der Organisation des SV Garham einbinden", verrät Eimannsberger, der aber die Erwartungshaltung - die Stemplinger-Mannen konnten drei der ersten vier Saisonpartien siegreich gestalten - etwas dämpft: "Wir können eine sehr erfolgreiche Wechselperiode nun abschließen. Trotz der tollen Transfers und guten Saisonstarts bleibt unser oberstes Ziel der Klassenerhalt."