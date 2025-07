Als Außenseiter die Favoriten ärgern Merkur CUP

Der FC Rottach-Egern und die SF Föching fahren am Wochenende zum Merkur CUP Bezirksfinale. Die Erwartungen sind gering, aber die Vorfreude riesig.

Landkreis – Lange haben die Buben aus Föching und Rottach-Egern dem Wochenende entgegen gefiebert. Nun geht der Merkur CUP 2025 in die entscheidende Phase, und die beiden Teams sind als Vertreter des Kreises Miesbach bei den Bezirksfinalen dabei. Zunächst geht es für die Rottacher am Samstagnachmittag zum TSV Wartenberg. Die Sportfreunde treten am Sonntagvormittag beim FC Eichenau an.

Ohne Erwartungsdruck aufspielen

„Die Vorfreude ist natürlich groß“, beschreibt Cai Bartling die Stimmung am Birkenmoos. „Nach 16 Jahren ist erstmals wieder eine Mannschaft aus Rottach beim Bezirksfinale.“ Das hätte man gerne selbst ausgerichtet, doch die Plätze werden schon für die Trainingslager von Mönchengladbach und VfB Stuttgart hergerichtet. Beim Kreisfinal-Sieger sind am Samstag alle mit dabei und heiß darauf zu zeigen, was sie drauf haben. Auch wenn in den Augen des Trainers die Vorbereitung nicht ganz nach Wunsch lief. Man merke den Kindern die zwei Wochen Pfingstferien an, und die aktuellen Temperaturen seien nicht gerade ideal für ein geregeltes Training. Ihr Vorteil: Gegenüber dem Kreisfinale, für das sie sich einiges vorgenommen hatten, können die Rottacher ohne Erwartungsdruck aufspielen. Zuerst geht es für sie gegen die Gastgeber, danach gegen den SV Unterhausen und die SpVgg 1906 Haidhausen.

„Wir sind sicher Außenseiter, aber versuchen aber, die Favoriten etwas zu ärgern“, sagt Bartling. Die Münchner schätzt er traditionell sehr stark ein, doch die anderen Gegner seien völlig unbekannt. Gastgeber Wartenberg qualifizierte sich nach erfolgreichem Neunmeterschießen als Dritter im Kreis Freising. Als torgefährlich erwies sich in allen Matches Arman Muhamedagic.

Der SV Unterhausen aus Weilheim wurde nach seinem Vorrunden-Erfolg auch beim Kreisfinale in Peißenberg seiner Favoritenrolle gerecht und hat sich ein klares Ziel gesetzt: „Road to Haching, Finale des Merkur CUP“. Haidhausen kam im Kreis 16, München Stadt Nord-Ost, mit zwei Unentschieden und zwei knappen Siegen ins Finale und unterlag dort RW Oberföhring erst im Neunmeterschießen 4:5.

In Gruppe zwei treten in Wartenberg die SpVgg Unterhaching, der TSV Solln, SV Weichs und FC Unterföhring an. „Für uns ist es eine Belohnung für die vergangenen Monate und Jahre“, sagt Bartling und verspricht, dass die Rottacher alles dafür tun werden, „den Landkreis Miesbach bestmöglich zu vertreten.“ Dabei könnte ihnen in die Karten spielen, dass ihnen der Spielmodus liegt.

Föching voller Euphorie

„Wir fahren mit aller Euphorie hin“, sagt Föchings Markus Philipp über das Bezirksfinale C am Sonntag. Weder gegen Gastgeber FC Eichenau noch SV Pullach und TSV Dorfen haben die Sportfreunde schon einmal gespielt. „Alles Neuland“, sagt Philipp, der prophezeit, dass es sicher Spaß machen werde, auch wenn man als Außenseiter antritt. Dem jungen Trainergespann Valentin Stein und Lukas Vollmer steht derselbe Kader zur Verfügung wie beim Kreisfinale. Wenn alle fit bleiben, soll sich am bewährten Team nichts ändern. „Sie sind gut eingespielt, es ist gut gelaufen.“ In vielen Gesprächen haben Routinier Philipp und die Trainer versucht, Spieler und Eltern einzunorden, um die Erwartungen zu bremsen und die Nervosität in Grenzen zu halten.

Zum Auftakt geht es für Föching gegen den TSV Dorfen, der souverän im Kreis Freising gewann. Dem ansonsten überragenden FC Eichenau machte Nervosität im Halbfinale zu schaffen, doch er spielte in einem der Kreise, in denen drei Teams das Bezirksfinal-Ticket lösen konnten, und wetzte die Scharte im Spiel um Platz drei aus. Zuletzt geht es gegen den SV Pullach, der sich im Kreis 14 nur Unterhaching beugen musste. In Gruppe zwei stehen RW Oberföhring, FC Wacker München, SC Eintracht Freising und TSV Gilching.

Nun hoffen die Burschen auf moralische Unterstützung am Eichenauer Starzelbach. Ihr vergangener Test war ein nachgeholtes Meisterschaftsspiel gegen die SG Rottach-Kreuth, das die Föchinger nach 2:3-Rückstand zur Pause noch 6:3 gewannen. Wenn das kein gutes Omen ist.