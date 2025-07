"Als Aufsteiger heißt es, am Saisonende über dem Strich zu stehen"

Der FSV Glückauf Brieske/Senftenberg geht als Aufsteiger in die Saison 2025/2026 in der Landesliga Süd. Der sportliche Leiter Robert Rietschel blickt im FuPa-Teamcheck unter anderem auf die Vorbereitung, den Kader und das Saisonziel.

Robert Rietschel: Wir stecken noch in den Kinderschuhen der Vorbereitung. Das erste kleine Turnier war nicht nach unseren Wünschen, aber auch hier nehmen wir spannende Erkenntnisse mit. Mit jeder Einheit wollen wir die Mannschaft entsprechend gut auf den 1. Spieltag vorbereiten.

FuPa: Sind sie zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung? Was lief gut, was ist verbesserungswürdig?

Robert Rietschel: Zum jetzigen Stand freuen wir uns über unseren eigenen Nachwuchskicker Marlon Kassai, der viele Spiele in der Knappenschmiede auf dem Buckel hat und uns mit seinem Spielverständnis und seinen Fähigkeiten voranbringen kann.

Mit Niklas Wotscheg haben wir einen alten Bekannten wieder nach Brieske lotsen können. Nach vielen Jahren im Briesker Nachwuchs sammelte der Allrounder seine Erfahrungen in Großräschen, wurde dort Führungsspieler und wir werden sicher viel Spaß an Ihm haben.

Nach einem Jahr in Schipkau freuen wir uns ebenfalls auf Rückkehrer Kenny Meusel. Aus dem Nachwuchs bei uns bekannt, freuen wir über einen flexiblen Wirbelwind und bedanken uns bei allen Beteiligten für die fairen und guten Abstimmungen.



FuPa: Wird es noch weitere Zugänge geben?

Robert Rietschel: Die Augen und Ohren sind natürlich immer offen und vielleicht gelingt uns auch noch eine Überraschung auf der Habenseite, die aber nur bei einem Zusammenkommen vieler Faktoren klappen könnte. Ebenfalls wollen wir unseren A-Junioren die Chance geben im Männerbereich einzusteigen und damit weiter auf den eigenen Nachwuchs setzen. Die Chancen sind für jeden Nachwuchskicker gegeben und Malte Krüger, Florian Arpke, Mario Wittig und Fabio Schröder wollen Ihre Chance in der Vorbereitung nutzen.

FuPa: Deuten sich noch Abgänge an?

Robert Rietschel: Wir haben keine Tendenzen, dass sich Spieler nicht mehr wohl fühlen und geben keinen Spieler mehr ab.

FuPa: Welche Stärken sehen sie in ihrer Mannschaft?

Robert Rietschel: Uns hat das Teamgefühl, die mannschaftliche Stärke und die gute Zusammenarbeit aller Beteiligten durch die letzte Saison gebracht. Daher knüpfen wir dort an, wollen offensiv wieder für einige Tore sorgen und auch die gute Defensive fortsetzen.



FuPa: Wie lautet das Saisonziel ihres Teams?

Robert Rietschel: Als Aufsteiger heißt es, auf jeden Fall am Ende der Saison über dem Strich zu stehen. Grundlegend möchten Trainer und Mannschaft jedes Spiel gewinnen. So sollte jeder Sportler an den Start gehen.

FuPa: Wen sehen sie als Meisterschaftsfavoriten an?

Robert Rietschel: Eine Randberliner Mannschaft wird sich am Ende sicher freuen, an der Spitze zu stehen. Wir haben uns darüber aber keine Gedanken gemacht, da es für aktuell keine großartige Relevanz hat.

FuPa: Wer ist der Kapitän in ihrem Team und warum gerade er?

Robert Rietschel: Die Mannschaft wird sich in der Vorbereitung finden und Richtung erstem Pflichtspiel einen Kapitän wählen, der die Nachfolge von Jautze würdig annehmen wird.