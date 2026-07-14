"Als Aufsteiger haben wir unsere Ziele erreicht" FuPa-Teamcheck: SC Türkgücü Ulm will in der Landesliga, Staffel 4, schnell Abstand zum Abstieg gewinnen. von Matthias Kloos · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

Hüseyin Hackal – Foto: Türkgücü

Im FuPa-Teamcheck spricht Hüseyin Hackali, Abteilungsleiter des SC Türkgücü Ulm in der Landesliga, Staffel 4, über eine zufriedenstellende Saison nach dem Aufstieg, die Bedeutung der Teamleistung, klare Ziele für 2026/2027, personelle Veränderungen und eine wichtige Neuerung im Verein.

„Wir sind zufrieden mit der Saison“, sagt Hüseyin Hackali gegenüber FuPa. „Als Aufsteiger haben wir unsere Ziele erreicht und freuen uns auf die Saison 2026/2027.“ Teamleistung als Grundlage



Einen einzelnen Spieler will Hüseyin Hackali nicht herausheben. Der Erfolg wird im Verein als gemeinsamer Weg verstanden. „Ich möchte keinen einzelnen Spieler hervorheben. Diese Saison war vor allem eine starke Teamleistung. Jeder hat seinen Teil beigetragen, und genau das hat am Ende den Unterschied gemacht.“

Schöner Fußball und klare Stabilität



Für die neue Saison verbindet der SC Türkgücü Ulm sportlichen Anspruch mit einer klaren tabellarischen Zielsetzung. „Wir möchten auf jeden Fall einen schönen Fußball spielen, so schnell wie möglich mit dem Abstieg nichts zu tun haben und am Ende auf einem einstelligen Tabellenplatz stehen.“ Ehingen Süd als Favorit



Bei der Frage nach dem Meisterschaftsfavoriten nennt Hüseyin Hackali den Absteiger. „Mit dem Absteiger SSV Ehingen Süd, der lange Jahre eine etablierte Mannschaft in der Verbandsliga hatte, werden die Ansprüche bestimmt sein, so schnell es geht, wieder aufzusteigen.“