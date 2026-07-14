Im FuPa-Teamcheck spricht Hüseyin Hackali, Abteilungsleiter des SC Türkgücü Ulm in der Landesliga, Staffel 4, über eine zufriedenstellende Saison nach dem Aufstieg, die Bedeutung der Teamleistung, klare Ziele für 2026/2027, personelle Veränderungen und eine wichtige Neuerung im Verein.
„Wir sind zufrieden mit der Saison“, sagt Hüseyin Hackali gegenüber FuPa. „Als Aufsteiger haben wir unsere Ziele erreicht und freuen uns auf die Saison 2026/2027.“
Teamleistung als Grundlage
Einen einzelnen Spieler will Hüseyin Hackali nicht herausheben. Der Erfolg wird im Verein als gemeinsamer Weg verstanden. „Ich möchte keinen einzelnen Spieler hervorheben. Diese Saison war vor allem eine starke Teamleistung. Jeder hat seinen Teil beigetragen, und genau das hat am Ende den Unterschied gemacht.“
Schöner Fußball und klare Stabilität
Für die neue Saison verbindet der SC Türkgücü Ulm sportlichen Anspruch mit einer klaren tabellarischen Zielsetzung. „Wir möchten auf jeden Fall einen schönen Fußball spielen, so schnell wie möglich mit dem Abstieg nichts zu tun haben und am Ende auf einem einstelligen Tabellenplatz stehen.“
Ehingen Süd als Favorit
Bei der Frage nach dem Meisterschaftsfavoriten nennt Hüseyin Hackali den Absteiger. „Mit dem Absteiger SSV Ehingen Süd, der lange Jahre eine etablierte Mannschaft in der Verbandsliga hatte, werden die Ansprüche bestimmt sein, so schnell es geht, wieder aufzusteigen.“
Viele Zugänge für den Kader
Personell hat sich beim SC Türkgücü Ulm einiges getan. Als Zugänge kommen Ricardo Dias Matos vom SC Geislingen, Ertan Ataseven vom FC Augsburg, Abdullah Bozdogan und Mikail Öztürk beide von der SGM Senden-Ay, Ömer Korkmaz vom FC Blaubeuren, Daniel Merkel und Yannick Thomas beide vom FV Olympia Laupheim, Arda Yüksel vom FV Illertissen sowie Alexander Halle vom SC Türkgücü Ulm II.
Abgänge zu mehreren Vereinen
Auch auf der Abgangsseite gibt es zahlreiche Namen. Sefa Körogu, Nole Stanic, Mateuz Jakubowski und Eronis Dinaj wechseln alle zur SGM Senden-Ay. Christian Souare geht zum FC Nennstetten, Hasan Kizilarslan zum SV Offenhausen, Adel Ajkunic zum TSV Neu-Ulm und Florian Schneider zum VfL Ulm.
Regeln gegen Zeitspiel
Bei möglichen Regeländerungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft sieht Hüseyin Hackali besonders beim Thema Zeitspiel sinnvolle Ansätze. „Mir gefallen einige der Änderungen. Vor allem das Zeitspiel beim Einwurf mit der festen Sekundenregel und dass behandelte Spieler anschließend eine Minute draußen bleiben müssen. Das wird dem Amateurfußball sehr guttun.“
Neuer Jugendkoordinator im Verein
Darüber hinaus gibt es beim SC Türkgücü Ulm eine wichtige Neuigkeit im Verein. Sandi Franjic ist neuer Jugendkoordinator. Er war lange Jahre im NLZ des SSV Ulm tätig, sowohl als Trainer als auch als sportlicher Leiter.