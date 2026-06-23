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Als Aufsteiger erfolgreich – Concordia Emsbüren im FuPa-Sommercheck
„Der Wunsch der Mannschaft war, nicht nur „Kick and Rush“ zu spielen"
Mit einer blockstarken Saison hat Concordia Emsbüren in der vergangenen Saison als Aufsteiger für Aufsehen gesorgt und mit dem Abstieg so wirklich gar nichts zu tun gehab. Entsprechend zufrieden zeigt sich Concordia-Coach Simon Thiering im FuPa-Sommercheck und stellt sich darüber hinaus einigen Fragen.
Wie zufrieden seid Ihr mit der vergangenen Saison?
Sehr. Als Aufsteiger frühzeitig den Klassenerhalt gesichert und vor allem fußballerisch weiterentwickelt.
Wann beginnt die Vorbereitung eurer Mannschaft und was sind die Höhepunkte?
Die Jungs bereiten sich gerade schon ein wenig individuell vor. Am 01.07. starten wir dann auf dem Platz. Highlight wird sicher der Sparkassencup mit drei Derbys.
Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, die/den Du gezielt loben würdest?
Einzelne Spieler möchte ich nicht hervorheben, aber gerne deutlich machen, dass es der ausdrückliche Wunsch der Mannschaft war, nicht nur „Kick And Rush“ zu spielen, sondern spielerische Lösungen zu finden und auch hoch zu attackieren. Das erfordert als Aufsteiger viel Mut und der hat sich am Ende ausgezahlt! Ganz wichtig war dabei auch, dass die ganz jungen Spieler direkt voll eingebaut wurden und auch werden mussten. Ihnen gebührt vielleicht hat ein Sonderlob, jeder kennt den großen Schritt vom Jugend- in den Seniorenbereich.
Wie lautet die Zielsetzung für die neue Spielzeit?
Das Saisonziel erarbeiten wir immer mit der Mannschaft zusammen in der Vorbereitung. Grundsätzlich wollen wir uns allerdings immer weiterentwickeln.
Wer ist der/sind die Meisterschaftsfavoriten in eurer Liga und warum?
Altenlingen, Freren und Weiße Elf. Vor allem Altenlingen und Freren haben einfach einen sehr ausgeglichenen und individuell starken Kader, der jeweils noch deutlich verstärkt wurde zu dieser Saison.
Gibt es zum aktuellen Zeitpunkt personelle Veränderungen in deinem Team?
Leo Heuermann aus Brandlecht und Thomas Kollenberg aus Lünne kommen von auswärts dazu. Matthis Heyen und Mika Berendes kommen aus unserer U19 dazu. Wir haben außerdem noch einige interessante weitere Jugendspieler und junge Spieler in unseren weiteren Seniorenteams, die wir uns genauer anschauen.
Welches Thema würdest du beim nächsten Kreis- oder Bezirkstag ganz oben auf die Tagesordnung setzen?
Mich nerven nach wie vor Gelbsperren aber vor allem die Festspielregel am Ende der Saison. Ich würde auch dafür plädieren ausgewechselte Spieler wieder einwechseln zu können.