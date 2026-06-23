Als Aufsteiger erfolgreich – Concordia Emsbüren im FuPa-Sommercheck

Einzelne Spieler möchte ich nicht hervorheben, aber gerne deutlich machen, dass es der ausdrückliche Wunsch der Mannschaft war, nicht nur „Kick And Rush“ zu spielen, sondern spielerische Lösungen zu finden und auch hoch zu attackieren. Das erfordert als Aufsteiger viel Mut und der hat sich am Ende ausgezahlt! Ganz wichtig war dabei auch, dass die ganz jungen Spieler direkt voll eingebaut wurden und auch werden mussten. Ihnen gebührt vielleicht hat ein Sonderlob, jeder kennt den großen Schritt vom Jugend- in den Seniorenbereich.

Wie lautet die Zielsetzung für die neue Spielzeit?

