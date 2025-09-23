Alptraum nach Pause: Aßlinger Damen schenken Drei-Tore-Führung her

Besser hätte die Kreisliga-Partie für die Fußballerinnen der SG Grafing/Aßling nicht beginnen, aber auch nicht schlechter enden können.

Nach nicht einmal sechs gespielten Minuten lagen die Schützlinge von Damir Barisic im Grafinger Stadion mit 2:0 in Führung. Lina Lohmar (4.) und Katharina Zinkl (6.) hatten für einen Doppelpack gesorgt. Mit der kleinen Unterbrechung durch den Anschlusstreffer der Münchener Gegnerinnen (28.) schien die SG einem sicheren Sieg entgegen zu steuern. Iris Cuka (41.) und erneut Zinkl ließen die Gastgeberinnen vom ersten Dreier der Saison träumen.

Doch dabei hatten sie nicht mit den Lebensgeistern der Gäste von Centro Argentino de Munich gerechnet. Sie erwachten in der zweiten Halbzeit, die in einen Alptraum für die SG Grafing/Aßling mündete. Gleich vier Stück schenkten sie der Barisic-Elf ein (52./ 62./ 82./ 89.) und entführten mit 5:4 Toren noch die drei Punkte.