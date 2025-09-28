Alper Kayabunar übernimmt bei 1860 München als Interimstrainer

München – Die ersten Entscheidungen nach dem Beben vom Sonntagmorgen mit dem Rauswurf von Patrick Glöckner und Geschäftsführer Christian Werner sind gefallen. Alper Kayabunar, erfolgreicher Trainer der Junglöwen in der Bayernliga, wird die Mannschaft als Interimslösung betreuen und am Mittwoch auf das zweite Wiesn -Heimspiel gegen Viktoria Köln vorbereiten.

Alper Kayabunar betreut 1860 München beim zweiten Wiesn-Heimspiel gegen Viktoria Köln

Der 39-Jährige, vor der Saison von Türkgücü München gekommen, steht mit der 2. Mannschaft in der Bayernliga Süd mit drei Zählern Vorsprung an der Tabellenspitze und hat sich schon nach wenigen Wochen ausgezeichnet an der Grünwalder Straße 114 eingelebt.

„Alper hat die nötige Erfahrung aus mehr als 100 Spielen in der Regionalliga und vier Spielen der 3. Liga gesammelt. Zudem konnte er mit seiner Arbeit bei der U21 sowohl fachlich als auch menschlich überzeugen“, wird Manfred Paula, Interims-Geschäftsführer des TSV 1860 München, in der Pressemitteilung zitiert. „Alper wird die Mannschaft ab morgen zusammen mit dem bisherigen Co-Trainer-Team auf die Partie gegen den FC Viktoria Köln vorbereiten.“

Alper Kayabunar hat bisher mit der zweiten Mannschaft von 1860 München nur ein Saisonspiel verloren

Langfristig kann der Ex-Profi allerdings nicht übernehmen. Bisher hat Kayabunar nur die A-Lizenz bestanden und hofft, irgendwann einen der begehrten Plätze für den Fußballlehrer-Lehrgang zu bekommen. Seine Bilanz mit der 2. Mannschaft in dieser Saison kann sich sehen lassen. In zehn Spielen holte er mit den Junglöwen acht Siege, ein Unentschieden und musste sich einmal gegen den SV Erlbach knapp mit 1:2 geschlagen geben. (jb)