Alper Kayabunar als Nachfolger von Felix Hirschnagl bei 1860 München gehandelt

München – Die Suche ist nicht einfach, denn Felix Hirschnagl hat als Trainer an der Grünwalder Straße 114 große Fußstapfen hinterlassen. In seiner einzigen Saison als Trainer der Bayernliga-Mannschaft verpasste der 40-Jährige nur hauchdünn die Meisterschaft mit den Junglöwen. Ein Punkt fehlte nach 32 Spieltagen auf Meister Memmingen.

Alper Kayabunar arbeitete bei Türkgücü München teilweise unter schweren Bedingungen

Der ehemalige Mittelfeldspieler hat unter teilweise enorm schweren Bedingungen an der Heinrich-Wieland-Straße immer wieder sein Können nachgewiesen. Was außerdem für Kayabunar spricht und auch die Entscheidungsträger der Löwen beeindruckt haben könnte: Er ist es gewohnt, unter komplizierten Voraussetzungen zu arbeiten.

1860 München hüllt sich bei der offenen Stelle als Cheftrainer der 2. Mannschaft bisher noch in Schweigen. Am Sonntag ist Trainingsauftakt der Profis. Wer weiß, vielleicht wird neben den Rückkehrern Kevin Volland und Florian Niederlechner am Wochenende auch gleich Kayabunar vorgestellt. Mit Jonas Scholz wird übrigens in den Niederlanden ein weiterer Neuzugang mit den Blauen in Verbindung gebracht. Auch dieses Gerücht deckt sich mit Informationen des Münchner Merkur und der tz. (jb)