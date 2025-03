Alpens Stürmer Nils Speicher schnürt einen Achterpack

Diese Torquote ist auch für jemanden wie ihn, der seit seinem Wechsel 2016 zur Viktoria weit über 200 Meisterschaftstreffer geköpft und geschossen hat, was ganz besonders. Warum der Angreifer am Ende des Spiels nachdenklich wurde und ein Lob für den Gegner übrig hat.

Nils Speicher gehört zu den Fußballern, die sich nicht hängen lassen. Egal, wie das Spiel läuft. „Ich bin jemand, der den Wettkampf auf Augenhöhe sucht und braucht.“ So ging er auch ins Duell mit dem SVO. Die Hausherren taten sich vor der Pause noch schwer, drehten aber in der zweiten Hälfte auf und feierten einen historischen Heimsieg. Während die Anhänger jeden Alpener Treffer bejubelten, machte sich Speicher schon im Spiel so seine Gedanken.

„Gerade am Ende hat’s keinen richtigen Spaß mehr gemacht. Die Orsoyer taten mir schon leid. Ich habe Respekt, dass sie trotz der Unterlegenheit bis zum Schlusspfiff durchgezogen haben“, sagt der Justizvollzugsbeamte, der bei der Justizvollzugsanstalt Kleve tätig ist. Der Viktoria-Stürmer führt die Moerser A-Liga nun mit 31 Treffern an und ist auf dem besten Weg, zum dritten Mal die Torjägerkanone zu gewinnen. „Das ist mein Ziel.“

Derweil hat der 29-Jährige in Alpen auch für die kommende Saison zugesagt. Anfragen anderer Vereine aus höheren Spielklassen habe es in der Vergangenheit einige gegeben. Doch Speicher blieb der Viktoria treu. „Hier spiele ich mit meinen Freunden zusammen. Und die Kameradschaft ist mir sehr wichtig.“ Die Chance, dass der Stürmer in Alpen seine Karriere beendet, ist seit Ende 2024 weiter gestiegen. Da hat er mit seiner Freundin in der Ortsmitte ein älteres Haus mit Renovierungsstau gekauft.