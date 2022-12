Alpener Derby geht mit 2:0 an Borussia Veen A-Liga Moers: Der Tabellenzweite gewann verdient. Mit einem 2:0 in Budberg behauptete der TuS Asterlagen den ersten Rang.

Borussia Veen – Viktoria Alpen 2:0 (0:0). 150 Zuschauer waren bei eisigen Temperaturen zum Kunstrasenplatz am Halfmannsweg gekommen, um sich zum Jahresabschluss das Alpener Derby anzuschauen. Bis Mitte der ersten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken in einem körperbetonten Spiel. Marcel Blaschkowitz musste schon vor dem Seitenwechsel zweimal wechseln und die angeschlagenen Lennart Linkenbach und Dan Tooten früh vom Feld nehmen. „Die Bank war dünn besetzt. Die Wechsel taten unserem Offensivspiel weh“, meinte der Alpener Trainer, der nach einer guten Stunde einen aus seiner Sicht „fragwürdigen Elfmeter“ hinnehmen musste, weil Alpens Torhüter Marcel Grewe einen Veener im Strafraum zu Fall brachte.

Felix Terlinden nahm Anlauf und verschoss, Philipp Wierz konnte gedankenschnell zur Führung abstauben. Nach einem Foul von Jonas Feuchter zeigte der Schiedsrichter sieben Minuten vor Schluss erneut auf den Punkt. Diesmal trat Ken Klemmer an, der den Ball allerdings über den Fangzaun hämmerte. Den Alpenern mangelte es an der nötigen Durchschlagskraft nach vorne. Aus dem Spiel heraus brachten die Gäste kaum Gefahr zustande. Ein schnittiger Freistoß von Jan Luca Rassier zwang Veens Schlussmann Janek Keusemann zur einzigen Parade. „Wir hatten nicht die Ruhe wie sonst und haben zahlreiche Chancen, darunter drei Aluminiumtreffer, nicht genutzt. Es war beinahe ein Klassenunterschied“, sagte Veens Trainer Thomas Haal, der erst in der dritten Minute der Nachspielzeit durchatmen konnte. Finn Evers sorgte per Abpraller für den 2:0-Endstand.

SV Budberg II – TuS Asterlagen 0:2 (0:0). Lange Zeit konnte der Aufsteiger dem Spitzenreiter und Aufstiegsanwärter Nummer eins Paroli bieten, bis Murat Kara die Gäste nach 66 Minuten in Führung brachte. Oktay Cin machte kurz vor dem Abpfiff mit einem vollendeten Konter alles klar (90.). „Wir haben defensiv gut gestanden und die Zeit lange für uns spielen lassen. Asterlagen hatte die Klasse, so ein Spiel an einem für sie nicht so guten Tag doch noch für sich zu entscheiden“, fasste Daniel Kühn zusammen. Der SVB-Coach musste sich ärgern, da Sven van Dyck in der ersten Halbzeit beim Stand von 0:0 einen Elfmeter verschoss und Klaas Herchert nach einem härteren Foul im Mittelfeld die Rote Karte sah (84.).

SV Sonsbeck II – FC Rumeln-Kaldenhausen 4:1 (4:1). Die Rot-Weißen konnten auch im zweiten Kellerduell in Folge punkten. Julian Behnke (17.), Selim Karka (25.), Sven Schuster (27.) und Timo Evertz (38.) sorgten schon zur Pause für einen komfortablen Vorsprung gegen die Duisburger, die der SVS nun in der Tabelle überholte. Ben Ole van gen Haßend traf zum zwischenzeitlichen 1:3. Sven Lehmkuhl flog im zweiten Durchgang als letzter Mann nach einer Notbremse mit glatt Rot vom Platz (71.). Jonas Grüntjens parierte den fälligen Foulelfmeter. „Er hat insgesamt überragend gehalten. Wir waren 90 Minuten überlegen“, lobte Sonsbecks Trainer Oliver Kraft.

OSC Rheinhausen – SV Schwafheim 0:3 (0:3). Am Morgen hatte Schwafheims Trainer Michael Hoppe noch einige Personalsorgen und sein Team mit Spielern aus der A-Jugend und der Zweitvertretung verstärkt. Dennoch fuhren die Gäste einen ungefährdeten Sieg ein. Danilo Gazija brachte den SVS mit zwei Treffern in die Erfolgsspur, Marius Dyka erhöhte auf 3:0. „Die Einstellung war überragend“, lobte Hoppe. „Die hat den Unterschied gemacht. Mit dem Ergebnis bin ich natürlich absolut einverstanden.“

SV Millingen – VfL Repelen II 3:2 (2:1). Rayk Bißling und Robin Michels brachten die Hausherren schon früh mit 2:0 in Führung. Auch danach kam Millingen zu einigen Chancen. Doch zunächst erzielte Sener Karatas nach einer Ecke den Anschlusstreffer. Im zweiten Durchgang stellte Dominique Cremers den alten Abstand wieder her. Karatas machte die Partie mit seinem zweiten Treffer noch einmal spannend. Repelens Kadir Safak sah Gelb/Rot. „Insgesamt war’s schon ein verdienter Sieg“, urteilte SVM-Coach Ulf Deutz. „Wir hatten die besseren Chancen. Gerade in der ersten Hälfte haben wir einiges liegenlassen.“

SSV Lüttingen - Alemannia Kamp 1:0 (0:0). SSV-Kapitän Fabian Wenten vergab die erste große Chance des Spiels, als er einen Elfmeter an die Latte knallte. Schließlich erlöste Oliver Tittel die Gastgeber und verschaffte ihnen mit seinem Tor einen knappen Sieg.

FC Neukirchen-Vluyn II – TV Asberg 1:2 (0:0). Ozan Sengül schoss die Gäste kurz nach der Pause in Führung, doch Serkan Durak war wenig später mit dem Ausgleich zur Stelle. Die sehr ausgeglichene Partie wurde schließlich durch FC-Verteidiger Alend Said-Ali entschieden, dem ein Eigentor unterlief.

ESV Hohenbudberg – VfL Rheinhausen 1:1 (0:1). Durch einen Treffer von Marco Koske gingen die Gäste in Führung. Noel Felten gelang im zweiten Durchgang der Ausgleich. Danach mühten sich beide Teams vergeblich, das Spiel noch für sich zu entscheiden.

SpVgg. Rheurdt-Schaephuysen – Concordia Rheinberg 1:5 (1:2). Die Concordia ging durch einen verwandelten Strafstoß von Patrick Utech früh in Führung. Robert Kruppa glich zunächst noch aus, danach wurde das Spiel aber zunehmend einseitig. Pätrick Preuß, Jonas Baumbach, Simon Dargel und Niklas Noll sorgten mit ihren Toren für einen hohen Auswärtssieg.