Alpen tankt zum Auftakt Selbstvertrauen

Während Viktoria Alpen unter Tobias Schmitz einen Traumstart in die neue A-Liga-Saison hinlegte, bejubelte Ex-Trainer Marcel Blaschkowitz mit seinem neuen Verein einen Kantersieg. Der SV Budberg II setzte das größte Ausrufezeichen am ersten Spieltag.

Nur wenige Wochen nach seinem Aus beim A-Ligisten Viktoria Alpen hat Marcel Blaschkowitz eine neue Aufgabe gefunden. Der 45-Jährige ist jetzt Co-Trainer beim Bezirksligisten TSV Krefeld-Bockum. Vergangene Woche saß der Coach im traditionsreichen Stadion am Zoo auf der Bank, wo sein neuer Verein im Niederrheinpokal beim Regionalligisten Wuppertaler SV mit 0:7 deutlich unterlag.

Die Trennung von der Viktoria, wo Blaschkowitz im Juli 2021 anheuerte, kam Ende Juni überraschend. „Nach dem Artikel in der Rheinischen Post, in dem ich schnell klargestellt habe, dass ich für neue Angebote offen bin, sind wir schnell in Kontakt gekommen, waren sofort auf einer Wellenlänge und haben beschlossen, es zu versuchen. Für mich ist es eine spannende Herausforderung, auf die ich mich sehr freue“, betont Blaschkowitz.

Bockum kämpfte im Vorjahr mit dem TuS Xanten und dem SV Borussia Veen noch um den Klassenerhalt in der Bezirksliga. Mit der neuen Gruppe 3 betritt der Coach Neuland: „Wir treffen auf viele Krefelder und Mönchengladbacher Vereine, mit denen ich in der Vergangenheit kaum zu tun hatte“, erklärt Blaschkowitz und schätzt schon nach wenigen Wochen die Zusammenarbeit mit „seinem Chef“ Tino Reucher, der als aktiver Fußballer einst in der Oberliga spielte.

„Ich fühle mich nicht wie ein Hütchenaufsteller. Wir sprechen die Aufstellungen und Trainingsinhalte ab, meine Meinung zählt. In gewisser Weise arbeiten wir gleichberechtigt, und ich profitiere auch von seiner A-Lizenz.“ Für ein Jahr ist Blaschkowitz in Bockum gebunden. Ziel ist es, die stark verjüngte Mannschaft schnell zu stabilisieren. „Letzte Saison ging es gegen den Abstieg, jetzt wollen wir ins gesicherte Mittelfeld. Mit mehr Tempo im Spiel und hungrigen Jungs können wir das schaffen.“ Mit einem 6:1-Auswärtssieg beim SV Lürrip gelang ein Start nach Maß.

Vor seinem Engagement in Alpen trainierte er den TSV Wachtendonk-Wankum, den SV Straelen II sowie den GSV Geldern und sammelte zuvor als Assistent Erfahrungen beim SV Sevelen und bei Viktoria Winnekendonk. Nun wartet auf ihn eine neue Liga, ein neues Umfeld – und die Chance, sich in Bockum dauerhaft zu etablieren.

Die Alpener liefen am Sonntag nach vier Jahren erstmals ohne Blaschkowitz an der Seitenlinie in der Meisterschaft auf. Unter dessen Nachfolger Tobias Schmitz siegte die Viktoria mit 3:0 (0:0) beim Aufsteiger GSV Moers II. Bei Stand von 0:0 parierte Alpens Altherren-Keeper Christian Hackmann einen Foulelfmeter von Aza Kader (55.). Schmitz stellte auf zwei Spitzen um – mit Erfolg. Die Stürmer Nils Speicher (60.) und Mika Heckers (75./87.) trafen für die Gäste. „Wir haben die Tore gegen einen tiefstehenden Gegner im entscheidenden Moment gemacht. Wichtig war, dass wir zu Null gespielt haben und Selbstvertrauen tanken konnten“, so Schmitz.

Budberg beeindruckt

Der kommende Gegner der Alpener zeigte zum Auftakt eine überzeugende Leistung gegen einen Top-Favoriten der Liga. Der SV Budberg II bezwang den SSV Lüttingen mit 4:0 (1:0). Benedikt Franke (44./85.), Patrick Reitemeier (54.) und Henrik Skodacek (59.) waren für den Herbstmeister der Vorsaison erfolgreich. 80 Zuschauer sahen ein zweikampfintensives und vor allem von Gästeseite ruppig geführtes Spiel.

Die „Fischerdörfler“ waren im ersten Durchgang gefährlicher. Philipp Hebbering parierte mehrfach stark. „In der zweiten Halbzeit waren wir das bessere Team und hatten das Spiel unter Kontrolle, auch wenn wir das nötige Glück auf unserer Seite hatten. Der Schiedsrichter hatte Probleme, Ruhe in das Spiel zu bekommen“, sagte Trainer Thomas Kehrmann. Lüttingens Paul Voß flog nach 83 Minuten in Folge einer Tätlichkeit noch mit glatt Rot vom Platz. Devin Warnke und Finn Berg aus der Landesliga-Mannschaft halfen in der Reserve aus.

So liefen die Spiele