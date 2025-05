Alpen: Schmitz nimmt Ärger für seinen Herzensverein in Kauf

Viktoria Alpen kann sich auf einen alten Bekannten freuen: Tobias Schmitz, langjähriger Leistungsträger des A-Ligisten und zuletzt im Trainerteam bei Grün-Weiß Vernum, wird ab Sommer neuer Co-Trainer an der Seite von Chefcoach Marcel Blaschkowitz. Die Kehrtwende des 37-Jährigen sorgte in Vernum für gemischte Gefühle – für Schmitz war die Entscheidung eine klare Herzensangelegenheit. Warum er in Geldern hinschmiss.

Nach einem turbulenten Saisonverlauf sicherte sich Viktoria Alpen am vergangenen Sonntag mit einem 3:3 im Derby gegen den SV Millingen endgültig den Klassenerhalt in der Kreisliga A. Trotz über 100 Gegentoren, die dritthöchste Anzahl der Liga, schob sich das Team nachder Vertragsverlängerung von Trainer Blaschkowitz im Laufe der Rückrunde ins gesicherte Mittelfeld vor. In der unbeständigen Hinrunde machte sich beim Tabellenelften noch Abstiegsangst breit. Für die kommende Saison soll der Blick wieder weiter nach oben gehen. Mit Tobias Schmitz wurde dafür ein vertrautes Gesicht ins Trainerteam geholt, das sportlich wie menschlich zur Viktoria passt und die Nachfolge des scheidenden Assistenten Christian Koßmann antritt.

Dass der kurzfristige Rückzug bei seinem bisherigen Klub Unverständnis auslöste, kann er nachvollziehen: „Der späte Zeitpunkt war natürlich ungünstig und für Außenstehende vielleicht überraschend. Aber wir sprechen hier von meinem Herzens- und Heimatverein. In einem halben Jahr redet darüber niemand mehr“, so Schmitz, der betont, stets offen und ehrlich kommuniziert zu haben.

Für Alpen bedeutet die Rückkehr des früheren NRW-Liga-Spielers aus Homberg mehr als nur einen weiteren Mann an der Seitenlinie. Schmitz freut sich auf die Arbeit mit seinen alten Kumpels. „Tobi ist dem Verein extrem verbunden. Der Kontakt zu ihm ist nie abgerissen. Wir freuen uns auf seine Expertise“, erklärt Fußball-Obmann Marcel Schulz. Auch bei der Kaderplanung, die auf mehrere Schultern verteilt werden soll, wird Schmitz mithelfen. Blaschkowitz, unter dem Schmitz früher selbst spielte, schätzt seinen neuen, erfahrenen Assistenten. Auch deshalb wird er mehr als nur ein „Hütchenaufsteller“ sein.

Seine B-Lizenz, die Schmitz 2022 erwarb und die auch Blaschkowitz besitzt, wird der Routinier im Oktober verlängern. Für eine A-Liga-Mannschaft sei das ein seltenes Qualitätsmerkmal. Erste Eindrücke vom aktuellen Zustand seines alten, neuen Teams will sich Schmitz in den kommenden Wochen verschaffen. Auch die Erfahrungen aus seiner Zeit in Vernum sollen in die Arbeit bei Viktoria einfließen. „Ich habe dort viel gelernt. Ich muss, auch wenn es vielleicht komisch klingt, Vernum-Coach Sascha Heigl danken. Er hat mir viel ermöglicht“, so Schmitz.

Nun sollen seine früheren Mitspieler von diesem Wissen profitieren – bei einem Verein, der für ihn weit mehr ist als nur eine Station auf dem Karriereweg. Nicht ohne Grund, half Schmitz sogar in dieser Saison trotz Traineramt in Vernum und offiziellem Laufbahnende noch fünfmal in der A-Liga aus.