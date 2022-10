Alpen gewinnt nach irrer Schlussphase

Viktoria Alpen hat am Dienstagabend ein kurioses Spiel gewonnen. – Foto: Björn Niedrig

Die letzte Partie des zwölften Spieltags in der Kreisliga A Moers hatte es in sich. Viktoria Alpen besiegte Concordia Rheinberg am Dienstagabend in letzter Sekunde mit 4:3 (1:2). Marian Nederkorn krönte die späte Aufholjagd mit seinem Siegtreffer in der Nachspielzeit.