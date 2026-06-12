Aloi bleibt dem TuS erhalten – Vereinsikone wechselt in die U23 Kapitän, Pokalsieger, Führungsspieler: Nach sieben Jahren im Oberligateam übernimmt Santiago Aloi künftig Verantwortung von red · Heute, 10:15 Uhr · 0 Leser

Der TuS Bersenbrück verabschiedet sich von einer seiner prägendsten Persönlichkeiten der vergangenen Jahre aus dem Oberligakader. Santiago Aloi wird künftig nicht mehr für die erste Mannschaft auflaufen, bleibt dem Verein aber erhalten und übernimmt zur neuen Saison die Rolle des spielenden Co-Trainers der U23.

Als Santiago Aloi 2019 nach Bersenbrück kam, begann eine Zusammenarbeit, die die jüngste Vereinsgeschichte entscheidend mitprägen sollte. Der Argentinier entwickelte sich schnell zu einer festen Größe im Mittelfeld und gehörte über Jahre hinweg zu den wichtigsten Akteuren des Oberligateams. Mit seiner Erfahrung, Spielintelligenz und Führungsstärke war Aloi weit mehr als nur ein Leistungsträger auf dem Platz. Innerhalb der Mannschaft übernahm er Verantwortung und wurde zu einer Identifikationsfigur des Vereins.

Teil historischer Erfolge Während seiner Zeit an der Hase erlebte der Mittelfeldspieler die erfolgreichsten Kapitel der jüngeren Vereinsgeschichte mit. Aloi gehörte zur Mannschaft, die den Niedersachsenpokal gewann und sich damit für den DFB-Pokal qualifizierte. Zu den Höhepunkten seiner Laufbahn in Bersenbrück zählt zweifellos das Erstrundenspiel gegen Borussia Mönchengladbach vor großer Kulisse. Darüber hinaus war der Argentinier an zahlreichen sportlichen Erfolgen beteiligt und prägte das Spiel des TuS über viele Jahre hinweg.