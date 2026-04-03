Almir Calakovic wird neuer Trainer bei TSG Wörsdorf Ehemaliger Naurod II-Trainer Almir Calakovic übernimmt ab dem Sommer das Traineramt bei der TSG Wörsdorf +++ Schahin Samadi hört auf von Marius Martinez · 03.04.2026, 18:00 Uhr · 0 Leser

Almir Calakovic übernimmt zur neuen Saison als Trainer bei der TSG Wörsdorf. – Foto: WK Sport (Archiv)

Rheingau-Taunus. Mit Almir Calakovic als neuen Trainer nimmt die Neuausrichtung der TSG Wörsdorf für die Saison 2026/27 weiter konkrete Formen an. Nachdem der Kreisoberligist in den vergangenen Wochen mit der Abkehr vom finanzunabhängigen Fußball sowie der Abmeldung der zweiten Mannschaft und vorzeitigem Abstieg aus der Kreisliga B in den Schlagzeilen stand und in der Liga ein Aufstieg, mit derzeit elf Punkte Rückstand auf Ligaprimus Walsdorf, in weiter Ferne ist, wurde nun zumindest auf personeller Ebene eine Vakanz geschlossen.

Dieser Artikel wird euch zur Verfügung gestellt vom Wiesbadener Kurier. Der 39-Jährige Calakovic coachte zuletzt in der Kreisliga A beim 1.FC Naurod II, wo Verein und Trainer die Zusammenarbeit im Januar beendet hatten. Mit dem Nauroder Unterbau war Calakovic in der Vorsaison Vizemeister geworden, doch in der Hinrunde lief wenig zusammen, derzeit kämpft das Team gegen den Abstieg. Vor seiner Zeit in Naurod war er Trainer beim TV Idstein und Heftrich II, in der Region bringt er somit einiges an Erfahrung mit. Der aktuelle Wörsdorf-Coach Schahin Samadi bleibt noch bis zum Ende der Saison im Amt.

Identifikation mit der Region Ein elementares Kriterium bei der Suche nach einem neuen Übungsleiter war für Sportdirektor Gianluca Braun die Identifikation mit der Region. "Wir wollten bewusst einen Neustart einleiten und dabei auf jemanden setzen, der die Region kennt und sich mit dem Verein identifizieren kann." Zusätzlich kennen Braun und Calakovic sich noch aus der gemeinsamen Zeit in der Jugend, was für zusätzliches Vertrauen sorge, sagte Braun. Für Calakovic war wichtig, "dass die TSG ab der kommenden Saison auf junge und regionale Spieler setzt" und er die Möglichkeit habe, "nachhaltig etwas aufzubauen".