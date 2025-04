Oberligist ETB Schwarz-Weiß Essen freut sich, dass Almedin „Alme“ Gusic seinen Vertrag

am Uhlenkrug verlängert hat. Almedin Gusic kehrte im Sommer 2023 vom FC Kray zurück zum ETB, wo er schon in der Jugend gespielt hatte, und geht jetzt in sein drittes Seniorenjahr bei den Schwarz-Weißen. Der 22-jährige Defensivspezialist kann in der Abwehr und im defensiven Mittelfeld flexibel eingesetzt werden. In dieser Saison brachte er es bisher auf 24 Meisterschaftsspiele, in denen er zwei Tore erzielte.