Alltag nach dem Highlight: Die kleine Serie soll eine große werden

Das war Ausnahmezustand! Über 2.000 Zuschauer - so viele Besucher waren schon lange nicht mehr an den Reuthinger Weg gepilgert - sahen einen knappen 1:0-Derbysieg des SVS gegen den Sturm aus Hauzenberg. Im Anschluss an die Partie haben die Schaldinger ein Video aus der Kabine geteilt. Darauf zu sehen: Eine ausgelassen feiernde Mannschaft. Ganz nebenbei war`s der erste Ligasieg seit März! "Siege tun immer gut", schmunzelt Cheftrainer Stefan Köck, "und wenn man dann gesehen hat, auf welch großes Zuschauerinteresse das Derby gestoßen ist, dann ist das doppelt und dreifach schön."

Bekanntlich ist im Fußball aber nichts vergänglicher als der Erfolg von gestern, und so ist das Highlight gegen den Sturm auch längst schon wieder abgehakt. Jetzt gilt es, die kleine Serie zu einer großen auszubauen. Auch in Nördlingen will der SVS ungeschlagen bleiben. "Wir treffen auf eine körperlich sehr robuste Mannschaft. Im Team steckt viel Qualität, zum Beispiel haben die Stürmer Simon Gruber und Alexander Schröter über Jahre ihre Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt. Da müssen wir aufpassen. Fußballerisch wollen wir die Dinge, die gegen Hauzenberg gut waren, weiter verfeinern", so Köck.



Personalien SV Schalding-Heining: Christoph Szili hat sich gegen Hauzenberg eine Wadenverletzung zugezogen und muss in Nördlingen passen. Ein dickes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Michael Dietl, der die Woche über krank war. Zudem fallen weiterhin Quirin Stiglbauer und Chris Brückl aus.