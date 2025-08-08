Alltag nach dem Highlight: Die kleine Serie soll eine große werden

Der SV Schalding-Heining ist in der Bayernliga Süd immer noch ungeschlagen. Der Derbysieg zuletzt gegen den FC Sturm Hauzenberg - zugleich der erste Dreier - dürfte den Grün-Weißen viel Auftrieb gegeben haben. Für den SVS geht`s nun am vierten Spieltag mit dem Auswärtsspiel beim TSV Nördlingen weiter. Anstoß im Gerd-Müller-Stadion im Rieser Sportpark ist am Samstagnachmittag um 17 Uhr.
Bekanntlich ist im Fußball aber nichts vergänglicher als der Erfolg von gestern, und so ist das Highlight gegen den Sturm auch längst schon wieder abgehakt. Jetzt gilt es, die kleine Serie zu einer großen auszubauen. Auch in Nördlingen will der SVS ungeschlagen bleiben. "Wir treffen auf eine körperlich sehr robuste Mannschaft. Im Team steckt viel Qualität, zum Beispiel haben die Stürmer Simon Gruber und Alexander Schröter über Jahre ihre Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt. Da müssen wir aufpassen. Fußballerisch wollen wir die Dinge, die gegen Hauzenberg gut waren, weiter verfeinern", so Köck.
Personalien SV Schalding-Heining: Christoph Szili hat sich gegen Hauzenberg eine Wadenverletzung zugezogen und muss in Nördlingen passen. Ein dickes Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Michael Dietl, der die Woche über krank war. Zudem fallen weiterhin Quirin Stiglbauer und Chris Brückl aus.