Allsvenskan: Örgryte setzt klares Zeichen in der Relegation

Vor stimmungsvoller Kulisse im Gamla Ullevi in Göteborg erwischte Örgryte IS einen Traumstart. Bereits in der ersten Halbzeit stellten die Gastgeber mit zwei Treffern die Weichen auf Sieg. Norrköping, das über weite Strecken mehr Ballbesitz verzeichnete, fand kaum Mittel gegen die kompakte Defensive der Hausherren.

Nach dem Seitenwechsel blieb Örgryte gefährlich und erhöhte durch Noah Christoffersson mit seinem zweiten Treffer schließlich auf 3:0. Damit verschaffte sich das Team eine hervorragende Ausgangslage für das Rückspiel. Besonders bemerkenswert: Trotz nur 35 Prozent Ballbesitz nutzte Örgryte seine Chancen eiskalt, während Norrköping mit 65 Prozent Ballbesitz kaum zwingende Möglichkeiten kreieren konnte.

Örgryte IS: Hampus Gustafsson, Jonathan Azulay, Christoffer Styffe, Mikael Dyrestam, Charlie Vindehall, Amel Mujanić (86. William Kenndal), Daniel Paulson, Anton Andreasson (58. Waylon Renecke), Isak Dahlqvist (86. William Svensson), Noah Christoffersson (77. Owen Parker-Price), Tobias Sana - Trainer: Andreas Holmberg



IFK Norrköping: David Anderson, Anton Eriksson, Marcus Baggesen (84. Axel Brönner), Kevin Höög Jansson, Amadeus Sögaard, Max Watson (69. Yahya Kalley), Ismet Lushaku, Alexander Fransson, Christoffer Nyman, Ísak Andri Sigurgeirsson, Tim Prica - Trainer: Martin Falk



Schiedsrichter: Mohammed Al-Hakim

Zuschauer: 11094

Tore: 1:0 Daniel Paulson (10.), 2:0 Noah Christoffersson (43.), 3:0 Noah Christoffersson (66.)

Gelb-Rot: Jonathan Azulay (55./Örgryte IS/)