Allsvenskan 2025 endet mit packender Relegation und Europapokalplätzen

Neben Mjällby AIF qualifizierten sich Hammarby IF als Tabellenzweiter sowie GAIS Göteborg auf dem dritten Platz für die 2. Qualifikationsrunde der UEFA Conference League 2026/27. Diese Teams konnten sich mit ihren konstanten Leistungen die Teilnahme an internationalen Wettbewerben sichern.

Im Abstiegskampf mussten Östers IF und IFK Värnamo den direkten Gang in die zweite Liga Superettan antreten. Die Relegation findet zwischen Örgryte IS (Tabellendritter Superettan) und IFK Norrköping (Tabellenvierzehnter Allsvenskan) an zwei Terminen statt: am 22. November 2025 mit dem Hinspiel in Göteborg (Gamla Ullevi) sowie am 29. November 2025 mit dem Rückspiel in Norrköping (Nya Parken). Anstoß ist jeweils um 17:00 Uhr. Diese Begegnungen entscheiden über den Verbleib bzw. Aufstieg.