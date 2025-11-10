Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allsvenskan 2025 endet mit packender Relegation und Europapokalplätzen
Die schwedische Allsvenskan-Saison 2025 endete gestern mit dem 30. Spieltag, der noch einmal für spannende Momente sorgte. Mjällby AIF sicherte sich souverän den ersten Meistertitel in der Vereinsgeschichte. Mit insgesamt 75 Punkten beendeten die Spieler aus dem kleinen Küstendorf die Saison als klare Nummer eins und treten damit in der nächsten Saison in der 2. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2026/27 an.
Neben Mjällby AIF qualifizierten sich Hammarby IF als Tabellenzweiter sowie GAIS Göteborg auf dem dritten Platz für die 2. Qualifikationsrunde der UEFA Conference League 2026/27. Diese Teams konnten sich mit ihren konstanten Leistungen die Teilnahme an internationalen Wettbewerben sichern.
Im Abstiegskampf mussten Östers IF und IFK Värnamo den direkten Gang in die zweite Liga Superettan antreten. Die Relegation findet zwischen Örgryte IS (Tabellendritter Superettan) und IFK Norrköping (Tabellenvierzehnter Allsvenskan) an zwei Terminen statt: am 22. November 2025 mit dem Hinspiel in Göteborg (Gamla Ullevi) sowie am 29. November 2025 mit dem Rückspiel in Norrköping (Nya Parken). Anstoß ist jeweils um 17:00 Uhr. Diese Begegnungen entscheiden über den Verbleib bzw. Aufstieg.