Allstars um Nelson Valdez siegen beim Volksbank-Cup in Gnarrenburg

Das All-Star Team bestand neben Valdez und Kanigowski aus Spielern des Rotenburger SV und des TSV Ottersberg. "Am Ende gewinnt mit dem All-Star Team eine starke Truppe die von Timo Kanigowski super eingestellt und ausgesucht wurde.", schwärmte Fußballobmann Fabian Tietjen gegenüber FuPa. Dabei spielten sie immer wieder mit fliegendem Torhüter und schafften sich so eine Überzahl. Auch der derzeite pausierende Keeper des TSV Ottersberg, Felix Mindermann, trug sich mit drei Treffern in die Torschützenliste ein. "Schön, dass auch Nelson Valdez dabei war und sich Zeit für Fotos und Autogramme nahm.", berichtete Tietjen.

Den zweiten Platz sicherte sich der VSK Osterholz-Scharmbeck, vor dem Dritten TSV Eiche Neu Sankt Jürgen aus der Kreisliga Osterholz. Auf Platz vier folgte der FC Worpswede, vor dem SV BW Bornreihe. Der TSV Gnarrenburg landete auf dem 6. Platz. "Unser Team wusste zu Beginn im ersten Spiel gegen VSK zu überzeugen, verpasste es jedoch nach 1:0 Führung mit einer Großchance auf 2:0 zu stellen und verlor am Ende 1:3. Gegen Bornreihe und das All-Star Team war man chancenlos. Gegen Neu St. Jürgen setzte es eine knappe 3:1 Niederlage und man bezwang Hesedorf/Nartum in letzter Sekunde 4:3. Das letzte Spiel wurde zum Abschluss eine Galavorstellung und man besiegte Worpswede mit 5:2.", so Tietjen über die Vorstellung seines Teams aus der 1. Kreisklasse. Den letzten Platz belegte der Kreisligist FSV Hesedorf/Nartum.