Allstars drehen nach der Pause auf–5:2-Sieg vor über 1.000 Zuschauern von Merten Allstars · Gestern, 23:16 Uhr · 0 Leser

Vor der beeindruckenden Kulisse von über 1.000 Zuschauern lieferten sich die Merten Allstars und die Traditionsmannschaft des SV Adler Weidenhausen ein unterhaltsames Duell mit vielen Toren und sehenswerten Offensivaktionen. Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang setzten sich die Gastgeber am Ende deutlich mit 5:2 durch.

Die Merten Allstars erwischten den besseren Start in die Partie und gingen in der 16. Minute durch Jerome Kirschner mit 1:0 in Führung. Die Gäste aus Weidenhausen zeigten sich davon jedoch unbeeindruckt und drehten das Spiel innerhalb weniger Minuten. Zunächst traf Maikel Buchenau in der 34. Minute zum Ausgleich, ehe Lukas Kirschner nur zwei Minuten später die Traditionsmannschaft mit 2:1 in Front brachte. Doch noch vor dem Halbzeitpfiff gelang den Allstars die passende Antwort: Leroy Schott erzielte in der 41. Minute den verdienten 2:2-Ausgleich, mit dem beide Mannschaften in die Kabinen gingen.