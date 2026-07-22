Allstars drehen nach der Pause auf–5:2-Sieg vor über 1.000 Zuschauern

Vor der beeindruckenden Kulisse von über 1.000 Zuschauern lieferten sich die Merten Allstars und die Traditionsmannschaft des SV Adler Weidenhausen ein unterhaltsames Duell mit vielen Toren und sehenswerten Offensivaktionen. Nach einem ausgeglichenen ersten Durchgang setzten sich die Gastgeber am Ende deutlich mit 5:2 durch.
Die Merten Allstars erwischten den besseren Start in die Partie und gingen in der 16. Minute durch Jerome Kirschner mit 1:0 in Führung. Die Gäste aus Weidenhausen zeigten sich davon jedoch unbeeindruckt und drehten das Spiel innerhalb weniger Minuten. Zunächst traf Maikel Buchenau in der 34. Minute zum Ausgleich, ehe Lukas Kirschner nur zwei Minuten später die Traditionsmannschaft mit 2:1 in Front brachte.
Doch noch vor dem Halbzeitpfiff gelang den Allstars die passende Antwort: Leroy Schott erzielte in der 41. Minute den verdienten 2:2-Ausgleich, mit dem beide Mannschaften in die Kabinen gingen.
Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Merten Allstars zunehmend die Kontrolle über das Spiel. Bereits in der 47. Minute brachte Jan Kaufmann seine Mannschaft wieder in Führung. In der Schlussphase sorgte Jerome Kirschner schließlich mit einem Doppelschlag für die Entscheidung. Mit seinen Treffern in der 57. und 60. Minute schnürte er einen Hattrick und stellte den verdienten 5:2-Endstand her.
Die Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches und fair geführtes Spiel, das dem besonderen Anlass mehr als gerecht wurde. Beide Mannschaften boten attraktiven Fußball und wurden für ihren Einsatz mit großem Applaus von den Rängen belohnt.