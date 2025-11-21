Allofs stellt Bedeutung der U23 für Fortunas Profiteam heraus

Die brisanten Themen hatte Klaus Allofs in seiner Rede auf der Mitgliederversammlung von Fortuna Düsseldorf schon hinter sich gebracht. In vielen Bereichen wie seiner Transferpolitik und der angespannten sportlichen Lage des Zweitligisten zeigte sich der Sportvorstand durchaus selbstkritisch. Als sportlich Verantwortlicher des Vereins sprach Allofs jedoch nicht nur über die Profimannschaft von Fortuna, sondern auch über die Frauenteams, die Juniorenteams und die Regionalliga-Mannschaft. Auf Letztere ging er ausführlicher ein und äußerte sich zur sportlichen Entwicklung und zum Personal.
Für Fortuna ist die „Zwote“ ein wichtiger Zwischenschritt, um eigene Talente an den Profifußball heranzuführen. „Aus der eigenen U19 haben fünf Spieler den Sprung in unser Regionalliga-Team geschafft“, vermeldete Allofs. Und auch die Profimannschaft bekommt immer wieder Unterstützung aus der eigenen U23. „Mit Freude blicken wir auf die Durchlässigkeit in den Profibereich. In der vergangenen Saison gab es 35 Kadernominierungen und acht Spieleinsätze von U23-Spielern bei den Profis“, berichtete der Sportvorstand. Aufgrund dieser vielen Wechsel innerhalb des Vereins aber auch externer Transfers stellte Allofs folgerichtig fest: „Im Kader gab es – wie es für eine U23 üblich ist – viele Wechsel.“
Vor allem zwei Spieler der „Zwoten“ konnten sich nachhaltig im Zweitliga-Team festspielen. Dazu sagte Allofs: „Hamza Anhari und Elias Egouli sind inzwischen fester Bestandteil des Profikaders.“ Während Anhari in der laufenden Saison noch von einer Verletzung ausgebremst wurde, konnte Egouli bereits vier Einsätze in der Zweiten Liga sammeln. Im Zuge dessen verkündete Allofs, dass Egouli – wie unsere Redaktion bereits berichtet hat – in dieser Woche einen Profivertrag unterschreiben wird.
Auch zur sportlichen Situation der U23 äußerte sich Allofs und begann zunächst mit einem Rückblick auf die vergangene Spielzeit: „Sportlich war es eine teilweise kuriose Saison, da der Ligabetrieb durch Rückzüge von drei Konkurrenten sehr unruhig verlief. Am Ende stand trotz all dieser Unwägbarkeiten mit dem elften Platz der eindeutige Klassenerhalt zu Buche.“
Aktuell läuft es dagegen nicht für das Team von Trainer Jens Langeneke, den letzten Sieg feierte das Team Mitte September. Mit Platz 14 steht es zudem nur noch knapp über der Abstiegszone. „Aktuell durchläuft die U23 nach einem überragenden Saisonstart eine Durststrecke“, räumte auch der Sportvorstand ein. „Die Mannschaft ist der wichtige Unterbau für die Profis. Zwangsläufig gibt es Abstellungen nach oben, die sich natürlich auf die Leistung der U23 auswirken können“, erklärte der 68-Jährige. Wo soll es also sportlich hingehen in der Regionalliga? Allofs hat ein klares Ziel: „Hauptaugenmerk ist wie im letzten Jahr der Klassenerhalt.“