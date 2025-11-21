Allofs stellt Bedeutung der U23 für Fortunas Profiteam heraus

Vor allem zwei Spieler der „Zwoten“ konnten sich nachhaltig im Zweitliga-Team festspielen. Dazu sagte Allofs: „Hamza Anhari und Elias Egouli sind inzwischen fester Bestandteil des Profikaders.“ Während Anhari in der laufenden Saison noch von einer Verletzung ausgebremst wurde, konnte Egouli bereits vier Einsätze in der Zweiten Liga sammeln. Im Zuge dessen verkündete Allofs, dass Egouli – wie unsere Redaktion bereits berichtet hat – in dieser Woche einen Profivertrag unterschreiben wird.

Auch zur sportlichen Situation der U23 äußerte sich Allofs und begann zunächst mit einem Rückblick auf die vergangene Spielzeit: „Sportlich war es eine teilweise kuriose Saison, da der Ligabetrieb durch Rückzüge von drei Konkurrenten sehr unruhig verlief. Am Ende stand trotz all dieser Unwägbarkeiten mit dem elften Platz der eindeutige Klassenerhalt zu Buche.“

Durststrecke nach gutem Start