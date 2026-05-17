Allmersbach zittert sich ins Ziel, Michelfeld jubelt im Abstiegsdrama

– Foto: Marcia Ugwu

Am 27. Spieltag der Bezirksliga Rems/Murr/Hall marschieren SV Allmersbach und TSV Gaildorf weiter im Gleichschritt an der Spitze, getrennt nur von einem Punkt. Während Allmersbach sich gegen Rudersberg behauptete, zerlegte Gaildorf den direkten Verfolger Schornbach mit brutaler Konsequenz. Dahinter ließ Oppenweiler-Strümpfelbach Punkte liegen, Unterweissach kam nicht über ein torloses Remis hinaus. Im Keller ist SC Urbach längst abgestiegen, für Rudersberg und Kreßberg wird die Lage immer trostloser. Doch von Rang sieben bis Rang 13 bleibt der Kampf um den Klassenverbleib voller Unruhe, voller Druck und voller Angst vor dem nächsten falschen Schritt.

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Zwischen TSV Schmiden und SV Unterweissach entwickelte sich ein zähes Spiel ohne Treffer und ohne den großen Befreiungsschlag für eine der beiden Mannschaften. Trotz aller Bedeutung blieb die Partie torlos. Für Unterweissach ist der Punkt im engen Rennen um die oberen Plätze zu wenig, für Schmiden im Abstiegskampf zumindest ein kleiner Schritt. Am Ende stand ein 0:0, das vor allem zeigt, wie groß die Spannung in dieser Phase der Saison ist. ---

SV Allmersbach hat die Tabellenführung behauptet, musste dafür aber hart arbeiten. Mario Greiner brachte die Gastgeber in der 35. Minute per Handelfmeter mit 1:0 in Führung. Tom Höschele glich in der 53. Minute für TSV Rudersberg zum 1:1 aus und ließ die Gäste kurz hoffen. Doch Levin Bareis sorgte in der 66. Minute für das 2:1 und damit für den nächsten wichtigen Sieg des Spitzenreiters. Bitter für Allmersbach: Colin Penzenstadler sah in der 79. Minute Gelb-Rot wegen wiederholten Foulspiels. ---

Das Spitzenspiel wurde zu einer Demonstration von TSV Gaildorf. Schon in der 4. Minute traf Serkan Uygun zum 0:1, in der 18. Minute erhöhte Philipp Kees per Foulelfmeter auf 0:2. Nach der Pause brach Schornbach endgültig auseinander: Okan Tüysüz traf in der 65. Minute, Robin Fritz in der 73. Minute und erneut Philipp Kees in der 80. Minute. Dazu sahen Joel Zinsser in der 71. Minute und Luther Brice Adem Labem in der 81. Minute jeweils Rot. Gaildorf sendete ein Signal von gewaltiger Wucht. ---

SV Breuningsweiler erwischte den besseren Start und ging durch Mario Mutic in der 11. Minute mit 1:0 in Führung. Doch TSV Nellmersbach antwortete entschlossen. Manuel Rotärmel glich in der 35. Minute zum 1:1 aus, ehe Sascha Schmalz in der 60. und 84. Minute mit einem Doppelpack das Spiel drehte. Für Nellmersbach ist dieser Auswärtssieg ein wichtiger Schritt, um Abstand zur gefährlichen Zone zu gewinnen. Breuningsweiler dagegen verpasste es, sich weiter zu stabilisieren. ---

Für den bereits abgestiegenen SC Urbach wurde es der nächste Abend zum Wegsehen. Janik Pfeiffer eröffnete in der 24. Minute den Torreigen, Boris Nzuzi legte in der 33. Minute nach, ehe erneut Janik Pfeiffer in der 42. Minute und Timo Brenner in der 45. Minute auf 0:4 stellten. Nach der Pause trafen Boris Nzuzi (54.), Janik Pfeiffer (57.), Ben Schweizer per Eigentor in der 68. Minute und Tim Oliver Baumann in der 74. Minute zum 0:8. Der Ehrentreffer zum 1:8 fiel durch Pawlos Kirmanis, eine Minute ist in den vorliegenden Angaben nicht genannt. ---

Für TSV Michelfeld 1954 war es ein enorm wichtiger Sieg im unteren Tabellendrittel. Jonas Amann brachte die Gäste in der 13. Minute mit 0:1 in Führung. Thomas Kreidl glich für SGM Kreßberg in der 62. Minute zum 1:1 aus und gab den Gastgebern neue Hoffnung. Doch Niklas Funk traf in der 74. Minute zum 1:2, ehe Justin Görmann in der 85. Minute den Deckel draufsetzte. Michelfeld verschafft sich damit Luft, Kreßberg rutscht immer tiefer in die Verzweiflung. ---

Was für ein Spiel in Mainhardt. TSV Obersontheim legte los wie entfesselt und führte durch Oliver Wengert (2.), Kai Graf (10.) und Julian Feil (31.) früh mit 3:0. Doch VfL Mainhardt stemmte sich mit aller Kraft gegen den Absturz. Lukas Schanzenbach verkürzte in der 40. Minute auf 1:3, Fabian Wohlschläger traf in der 65. Minute zum 2:3, ehe Marco Wied in der 75. Minute den Ausgleich erzwang. In der 88. Minute sah Thomas Wagner von Obersontheim noch Gelb-Rot. Mainhardt rettete einen Punkt mit viel Moral. ---

SG Oppenweiler-Strümpfelbach ließ im Rennen um Rang drei erneut Federn. Lukas Rosenke brachte die Gastgeber in der 39. Minute mit 1:0 in Führung, doch Raphael Schreiner glich in der 49. Minute für TSV Schwaikheim aus. Moritz Stoppel stellte in der 60. Minute auf 2:1 für Oppenweiler, aber auch dieser Vorsprung hielt nicht. Daniel Gerakis traf in der 67. Minute zum 2:2. Damit verpasste es Oppenweiler, den dritten Platz deutlicher zu festigen, während Schwaikheim einen wichtigen Punkt mitnahm.