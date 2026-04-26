Allmersbach verliert Spitzendrama, Rudersberg hofft, Urbach am Boden

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Vor 400 Zuschauern bekam das Spitzenspiel alles, was ein Gipfeltreffen braucht. Viktor Solodkyi brachte TSV Gaildorf früh in der 7. Minute in Führung, doch SV Allmersbach reagierte. Yusuf Dik glich in der 35. Minute aus, Luca Jungbluth drehte die Partie in der 44. Minute zum 2:1 für den Tabellenführer. Gaildorf stand damit vor einer schweren zweiten Halbzeit. Doch die Gastgeber hielten dagegen und wurden belohnt. Philipp Kees glich in der 70. Minute per Foulelfmeter aus und traf in der 90.+1 Minute erneut vom Punkt zum 3:2. Kurz zuvor hatte Kevin Salzmann in der 90. Minute Gelb-Rot gesehen. Allmersbach bleibt mit 60 Punkten vorne, Gaildorf ist mit 59 Punkten nun ganz nah dran.

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TSV Obersontheim startete mutig und ging durch Oliver Wengert in der 3. Minute in Führung. Moritz Stoppel glich in der 14. Minute für SG Oppenweiler-Strümpfelbach aus, doch Serhat Ayvaz brachte die Gastgeber in der 26. Minute erneut nach vorne. Das Spiel lebte, kippte und blieb bis zur Pause offen. Nach dem Seitenwechsel riss Oppenweiler-Strümpfelbach die Partie an sich. Cassian Menne traf in der 47. Minute zum 2:2, Patrik Koch legte in der 52. Minute das 3:2 nach, Even Stoppel entschied das Spiel in der 61. Minute mit dem 4:2. Oppenweiler festigt mit 44 Punkten Rang drei, Obersontheim bleibt mit 25 Zählern auf Platz zwölf.

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Auch in Schmiden ging es eng und leidenschaftlich zu. Luca Krieger brachte die SGM Kreßberg in der 23. Minute in Führung, ehe Pasquale Siena nur sechs Minuten später zum 1:1 ausglich. Lange blieb alles offen, bis Oliver Bach in der 59. Minute per Foulelfmeter das 2:1 für TSV Schmiden erzielte. Doch Kreßberg schlug zurück. Artem Tkachuk traf in der 80. Minute zum 2:2 und rettete den Gästen einen wichtigen Punkt. Direkt danach sah Georg Singer in der 81. Minute Gelb-Rot. Schmiden steht nun bei 33 Punkten, Kreßberg bei 24. Für beide bleibt der Abstand zur Gefahrenzone spürbar. ---

Für TSV Rudersberg war es ein Sieg mit großer Bedeutung. In einer nervösen Partie dauerte es bis zur zweiten Halbzeit, ehe Paul Conradi in der 60. Minute das 1:0 erzielte. Die Gastgeber wirkten danach entschlossener und wussten, dass dieses Spiel im Tabellenkeller kaum zu verlieren war. Als Fabian Keinath in der 85. Minute das 2:0 nachlegte, war die Entscheidung gefallen. Rudersberg verbessert sich auf 17 Punkte und hält den Anschluss an die Konkurrenz. SC Urbach bleibt bei 11 Punkten Schlusslicht und steckt nach der 17. Niederlage der Saison weiter tief in der Krise.

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SV Unterweissach lieferte eines der klarsten Statements dieses Spieltags. Nicolai Heyduk traf in der 9. und 14. Minute doppelt und sorgte früh für klare Verhältnisse. VfL Mainhardt fand kaum Zugriff, während die Gastgeber mit jeder Aktion sicherer und druckvoller wurden. Noch vor der Pause erhöhte Jannis Scholz in der 32. Minute auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte Mike Böhret in der 52. Minute per Foulelfmeter. Unterweissach rückt mit 37 Punkten auf Rang sechs vor und baut den Vorsprung nach unten aus. Mainhardt bleibt bei 32 Punkten und muss nach diesem klaren Rückschlag wieder nach hinten schauen.

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SV Breuningsweiler hat seine starke Position mit einem konzentrierten Auswärtssieg verteidigt. Tim Draeger brachte die Gäste in der 30. Minute in Führung, Linus Sohmer erhöhte in der 67. Minute auf 2:0. Michelfeld hielt dagegen, doch es fehlte lange die Durchschlagskraft. Erst in der Schlussphase wurde es noch einmal spannend, als Nico Nierichlo in der 84. Minute auf 1:2 verkürzte. Mehr gelang den Gastgebern aber nicht. Breuningsweiler steht nun bei 40 Punkten und festigt Rang fünf. Michelfeld bleibt mit 19 Punkten im unteren Tabellenbereich und verpasst einen wichtigen Schritt.

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Ein Eigentor von Janik Koppenhöfer in der 5. Minute brachte TSV Schornbach früh in Führung, doch TURA Untermünkheim zeigte eine starke Reaktion. Timo Brenner glich in der 21. Minute aus, danach blieb das Spiel lange offen und umkämpft. Beide Mannschaften wussten, wie wichtig dieser direkte Vergleich im Mittelfeld war. In der Schlussphase explodierte die Partie. Janik Pfeiffer traf in der 66. und 75. Minute zum 3:1 für Untermünkheim, ehe Nico Klasik in der 77. Minute noch einmal verkürzte. Es blieb beim 3:2. Untermünkheim verbessert sich auf 31 Punkte, Schornbach bleibt bei 42 und verpasst es, Oppenweiler unter Druck zu setzen.

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