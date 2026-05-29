Allmersbach muss Derby in Unterweissach gewinnen, Gaildorf auswärts

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Für SV Breuningsweiler war das 0:6 in Gaildorf ein schmerzhafter Rückschlag. Mit 40 Punkten steht die Mannschaft zwar noch vor mehreren gefährdeten Teams, doch in dieser Liga ist selbst ein scheinbar solides Polster nicht automatisch beruhigend. Das Heimspiel gegen TSV Schwaikheim bekommt deshalb spürbare Bedeutung, weil ein Sieg viel Druck aus der Schlussphase nehmen könnte. Schwaikheim holte zuletzt nach einem 0:3-Rückstand noch ein 3:3 gegen Schornbach und bewies damit Moral und Widerstandskraft. Mit 33 Punkten bleibt die Lage angespannt. Gerade deshalb dürfte diese Partie viel Intensität bekommen. Breuningsweiler will Wiedergutmachung, Schwaikheim braucht jeden Zähler.

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Mehr Derbydruck geht kaum. SV Allmersbach führte in Oppenweiler nach Rückstand bereits 4:2, gab das Spiel aber noch zum 4:4 aus der Hand und verlor damit die Tabellenführung. Nun wartet mit SV Unterweissach ein Gegner, der zuletzt 5:2 gegen Rudersberg gewann und mit 47 Punkten eine starke Saison spielt. Für Allmersbach ist das eine heikle Aufgabe im denkbar ungünstigen Moment. Unterweissach kann ohne die ganz große Last von oben auftreten, aber sehr wohl mit viel Motivation. Der Aufsteiger ist Fünfter und hat ein Derby vor der Brust, das immer seine eigene Dynamik entwickelt. Für Allmersbach geht es um die Rückkehr an die Spitze, für Unterweissach um Prestige und ein weiteres Ausrufezeichen. Wie wird das Tälesderby enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit. ---

Morgen, 15:30 Uhr VfL Mainhardt Mainhardt TSV Gaildorf TSV Gaildorf 15:30 PUSH

TSV Gaildorf reist als neuer Tabellenführer an. Das 6:0 gegen Breuningsweiler war nicht nur ein Sieg, sondern ein Machtbeweis. Mit 71 Punkten liegt Gaildorf nun einen Zähler vor Allmersbach und hat den direkten Aufstieg plötzlich wieder ganz in der eigenen Hand. In Mainhardt soll nun der nächste Schritt folgen. Doch VfL Mainhardt ist zuhause unangenehm, auch wenn das 0:5 in Nellmersbach zuletzt weh tat. Mit 35 Punkten ist der Aufsteiger noch längst nicht durch und braucht selbst Zählbares. Genau darin liegt die Gefahr für Gaildorf. Der Spitzenreiter kommt mit Wucht, der Gastgeber mit echter Not. Das macht dieses Spiel so brisant. ---

Morgen, 15:30 Uhr SC Urbach SC Urbach TSV Nellmersbach Nellmersbach 15:30 PUSH

Für SC Urbach ist der Abstieg seit Wochen Realität, und auch das 0:3 gegen Obersontheim hat daran nichts geändert. Vor eigenem Publikum geht es nun nur noch darum, sich nicht kampflos aus der Liga zu verabschieden. Gerade in solchen Situationen können Spiele gegen bereits abgestiegene Teams schwierig werden, weil der Druck allein auf der anderen Seite liegt. TSV Nellmersbach kommt nach dem eindrucksvollen 5:0 gegen Mainhardt mit viel Selbstvertrauen. Mit 36 Punkten haben die Gäste wichtige Luft gewonnen, sind aber noch nicht völlig aus dem Gefahrenbereich. Ein Sieg in Urbach wäre deshalb enorm wertvoll. Es ist ein Spiel zwischen letzter Würde und der Hoffnung auf fast sichere Rettung. ---

Morgen, 15:30 Uhr SGM Kreßberg SGM Kreßberg TSV Obersontheim Obersontheim 15:30 PUSH

Für SGM Kreßberg wird die Lage nach dem 2:7 in Untermünkheim immer düsterer. Mit 24 Punkten steht der Aufsteiger tief im Tabellenkeller und braucht im Saisonendspurt dringend Ergebnisse. Gegen TSV Obersontheim bietet sich eine der letzten realistischen Chancen, den Anschluss noch einmal herzustellen und Hoffnung zu konservieren. Obersontheim gewann zuletzt 3:0 gegen Urbach und hat sich damit auf 32 Punkte verbessert. Das ist noch keine Sicherheit, aber ein spürbar besserer Ausgangspunkt. Die Gäste wissen, dass ein Auswärtssieg fast schon Befreiungscharakter hätte. Kreßberg kämpft um das Überleben, Obersontheim um Ruhe – ein klassisches Nervenspiel. ---

TSV Schmiden hat mit dem 3:0 in Michelfeld ein wichtiges Signal gesendet und sich auf 37 Punkte verbessert. Das gibt etwas Luft, doch die unklare Zahl direkter Absteiger lässt keine echte Entspannung zu. Zuhause gegen TURA Untermünkheim geht es deshalb darum, den positiven Trend zu bestätigen und den Vorsprung auf die gefährliche Zone zu vergrößern. Untermünkheim kommt nach dem 7:2 gegen Kreßberg mit viel Schwung. Mit 41 Punkten sieht die Lage deutlich besser aus, aber noch nicht abschließend sicher. Die Gäste können etwas freier auftreten, Schmiden steht stärker unter Zugzwang. Das verspricht ein Spiel, in dem jede Szene an Gewicht gewinnt. ---

Für TSV Rudersberg wird die Luft immer dünner. Das 2:5 in Unterweissach hat die Lage weiter verschärft, mit 23 Punkten steht die Mannschaft tief unten. Gegen TSV Michelfeld 1954 muss nun fast alles zusammenpassen, um vor dem letzten Spieltag überhaupt noch mit Hoffnung rechnen zu dürfen. Michelfeld verlor zwar 0:3 gegen Schmiden, bleibt mit 28 Punkten aber in einer Position, aus der der Klassenverbleib noch erreichbar ist. Genau deshalb ist dieses Duell so brisant. Rudersberg braucht den Sieg, Michelfeld kann mit einem Erfolg einen gewaltigen Schritt machen. Es ist eines dieser Spiele, in denen die Tabelle mit jeder Minute lauter wird. ---