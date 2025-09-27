Allmersbach, Gaildorf und Schmiden liefern sich packendes Titelrennen

Die Bezirksliga Rems/Murr/Hall erlebt in der Saison 2025/2026 einen spannungsgeladenen Titelkampf. Der SV Allmersbach, der TSV Gaildorf und der TSV Schmiden haben die ersten fünf Spieltage geprägt und sich bereits leicht vom Rest des Feldes abgesetzt. Mit starken Torjägern, klaren Siegen und dramatischen Momenten kündigt sich ein Dreikampf an, der die Liga elektrisiert.
Dominanz des SV Allmersbach
Der SV Allmersbach hat die perfekte Ausbeute von 15 Punkten aus fünf Spielen geholt. Unter Trainer Johannes Stahnke präsentiert sich die Mannschaft sowohl spielstark als auch abgezockt. Herausragend ist Torjäger Mario Greiner, der bereits neun Treffer erzielt hat und seine Kaltschnäuzigkeit mehrfach unter Beweis stellte.
Einem 5:0-Auftakt gegen den TSV Michelfeld folgte ein souveränes 4:0 in Breuningsweiler. Auch das Heimspiel gegen TURA Untermünkheim wurde deutlich mit 5:0 gewonnen. Besonders beeindruckend war der 2:0-Auswärtssieg in Mainhardt, wo sich das Team auch von einer Roten Karte gegen Nick Rühle nicht beirren ließ.
Am fünften Spieltag feierte Allmersbach einen 3:2-Heimerfolg gegen den TSV Obersontheim, bei dem Mario Greiner in der Nachspielzeit per Strafstoß den Sieg sicherte. Am morgigen Sonntag wartet mit dem Auswärtsspiel beim SC Urbach die nächste Herausforderung.
TSV Gaildorf als gefährlicher Herausforderer
Nur zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter liegt der TSV Gaildorf. Spielertrainer Philipp Kees führt seine Mannschaft nicht nur von der Seitenlinie, sondern auch auf dem Platz an. Mit sechs Toren gehört er selbst zu den besten Schützen der Liga.
Der Saisonauftakt hätte spektakulärer kaum sein können: Beim 8:2 gegen die SGM Kreßberg trafen gleich sechs verschiedene Spieler, darunter Kees doppelt. Am zweiten Spieltag gab es beim 4:4 in Schmiden ein wildes Offensiv-Spektakel. Danach folgten ein 3:0 in Unterweissach und ein 3:0 gegen Rudersberg, ehe Gaildorf am fünften Spieltag Geduld beweisen musste. Erst in der Nachspielzeit erlöste Angelo Tulino sein Team mit dem 1:0-Siegtreffer gegen den TSV Michelfeld. Nun steht mit dem Auswärtsspiel bei TURA Untermünkheim die nächste Aufgabe bevor.
TSV Schmiden mit Torjäger Pasquale Siena
Ebenfalls bei 13 Punkten liegt der TSV Schmiden, der unter Trainer Damir Lisic stark in die Runde gestartet ist. Die Offensive um Pasquale Siena sorgt für Furore – mit elf Treffern ist er aktuell der gefährlichste Torjäger der Liga.
Schon zum Auftakt beim 5:1 in Nellmersbach glänzte Siena mit einem Viererpack. Am zweiten Spieltag kam Schmiden zu einem spektakulären 4:4 gegen Gaildorf, bei dem Siena dreimal erfolgreich war. Danach folgte ein 4:2 in Schwaikheim sowie ein 3:1 gegen die SG Oppenweiler-Strümpfelbach.
Am fünften Spieltag setzte sich die Mannschaft in einem intensiven Duell knapp mit 1:0 in Schornbach durch. Am Sonntag empfängt Schmiden den SV Breuningsweiler und will seine Serie weiter ausbauen.
Nach fünf Spieltagen
Die Bezirksliga Rems/Murr/Hall bietet alles, was Fußballfans begeistert: torreiche Spiele, packende Duelle und entscheidende Momente in der Nachspielzeit. Mit dem SV Allmersbach, dem TSV Gaildorf und dem TSV Schmiden kristallisieren sich drei Mannschaften heraus, die den Titel unter sich ausmachen könnten. Der Spitzenplatz ist derzeit in Allmersbacher Hand, doch Gaildorf und Schmiden sind nicht weit entfernt – die Saison verspricht ein Kopf-an-Kopf-Rennen hinein und ist noch lange nicht entschieden. Zudem hoffen auch die Mannschaften dahinter noch.