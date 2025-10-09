Alling zieht ins Finale ein: Keeper wird zum Pokalhelden

Großer Jubel in Alling: Die Kreisklassen-Elf kegelte im Halbfinale des Totopokals den Kreisliga-Tabellenführer Fuchstal aus dem Wettbewerb.

Alling – Nach 90 torlosen Minuten musste die Entscheidung, wer am 1. Mai im Finale steht, vom Punkt aus fallen. Die Elf von Allings Coach Sebastian Kiffer gewann das Elfmeter-Schießen mit 4:3 und triff im Endspiel auf den SV Ascholding/Thanning, der ebenfalls im Elfmeter-Schießen gegen den SV Münsing (7:6) das Finale erreichte.

„Wir sind natürlich happy, dass wir im Finale stehen“, freute sich Kiffer nach dem Entscheidungsschießen vom Punkt. „Jetzt wollen wir natürlich das Endspiel auch gewinnen“, so der Allinger Spielertrainer, der schon davon träumt, dann einen attraktiven Gegner, ähnlich wie heuer der TSV Geiselbullach, zugelost zu bekommen.

Vor 100 Zuschauern erwischten die Allinger Hausherren den besseren Start. „Die erste halbe Stunde haben wir den Gegner gut bespielt“, berichtete der 29-jährige Abwehrchef des TSV. Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit habe Fuchstal besser ins Spiel gefunden. „Wir haben durch dumme Fouls den Gästen immer wieder gute Chancen ermöglicht. Zum Glück erwischte unser Keeper Robin Remschmidt einen Sahnetag.“

Auch nach dem Wiederanpfiff gehörten die ersten 20 Minuten Fuchstal, musste Kiffer eingestehen. In dieser Phase hielt Remschmidt bei einer Eins-zu-eins-Situation die Null fest. Danach verflachte das Spiel. Pech hatte dann Benjamin Baur, der zehn Minuten vor dem Ende nach einem Konter den Ball an die Latte setzte. In der Nachspielzeit sorgte Kiffer schließlich selbst dafür, dass es ins Elfmeter-Schießen ging, als er einen Schuss eines Fuchstalers im letzten Moment abblockte.

Bei dem unmittelbar nach dem Schlusspfiff anschließenden Elfmeter-Schießen zeigte ein Fuchstaler Nerven und verschoss. Und weil Remschmidt einen weiteren Elfer parieren konnte, war der Weg ins Finale geschafft. (Dieter Metzler)