Alling patzt in Landsberied – Wildenroth baut Tabellenführung aus Fußball-Kreisklasse 1 von Stephanie Hartl · Heute, 12:02 Uhr · 0 Leser

TSV Alling mit einem deutlichem Sieg im Nachholspiel und damit nah dran an der Tabellenführung.(Archivfoto). – Foto: Dieter Metzler

Der TSV Alling verliert überraschend deutlich mit 1:4. Die SpVgg Wildenroth erobert derweil souverän die Tabellenführung zurück.

Wird aus dem Quartett an Meisterschaftsanwärtern nur noch ein Trio? Von den Vieren patzt einzig unerwartet der TSV Alling im Titel-Rennen. Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr TSV Geiselbullach Neu-Esting Geiselbull. II SC Fürstenfeldbruck Fürstenfeldb 1 2 TSV Geiselbullach II – SC Fürstenfeldbruck 1:2 (0:1) – Das Gäste-Team aus der Großen Kreisstadt, das derzeit Rang drei belegt, hatte sich einiges vorgenommen beim Auftritt in Geiselbullach. Und der Trainer machte auch seiner Elf gleich selbst vor, wie es geht: Brucks Spielertrainer Nickoy Richter schoss das 1:0 (28.). Mit diesem Zwischenstand ging es auch in die Kabine. Nach der Pause erhöhte Fabian Friedl auf 2:0 (54.). Die Hausherren, momentan auf einem Relegationsplatz zu finden, steckten aber nicht auf. Es sollte allerdings bis in die Nachspielzeit hinein dauern, bis es endlich im Brucker Kasten schepperte. Michael Angermaier erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2 für Geiselbullach (93.). Am Ergebnis änderte das aber natürlich nichts mehr, die Brucker entführten die drei Punkte.

FC Landsberied – TSV Alling 4:1 (3:0) – Vor allem in der Höhe war der Landsberieder Sieg eine große Überraschung. Die Gastgeber sahen sich bereits nach einer knappen halben Stunde voll auf Kurs. Zunächst hatte Alexander Felbinger zweimal getroffen (3./15.), dann Alexander Schilling per Elfmeter auf 3:0 erhöht (25.). Endgültig entschieden war die Partie durch Felbingers dritten Treffer in Hälfte zwei nach einer guten Stunde (62.). Dominik Zeug gelang noch Allings Ehrentor (72.). Kurz vor dem Schlusspfiff sah Allings Simon Reitberger noch Rot (90.). TSV-Trainer Sebastian Kiffer erkannte den Sieg der Gastgeber als vollkommen verdient an. Landsberied habe diszipliniert und effektiv gespielt. „Für uns war es dagegen eine der schlechtesten Saisonleistungen“, teilte Kiffer mit. Alling verliert durch die Niederlage etwas den Anschluss zum Spitzen-Trio.

TSV Hechendorf – FC Puchheim 1:1 (1:1) – Kreu gerieten die Puchheimer Gäste ins Hintertreffen, nachdem die Hausherren ihnen das erste Gegentor eingeschenkt hatten (21.). Doch lange sollte es nicht dauern, ehe der FCP wieder in die Spur kam. Lennard Riedel trat zum Strafstoß an und verwandelte souverän zum 1:1-Ausgleich (26.). Mehr sollte an diesem Nachmittag toremäßig auch nicht mehr passieren, am Ende trennten sich die Teams mit einem Remis.

SF Breitbrunn – SV Germering 2:2 (1:1) – Zweimal haben die Gäste vom SVG einen Rückstand wieder aufholen können. Am Ende sicherte sich das Team von Dominik König das Remis und einen Punkt. Früh hatten die Gastgeber zum 1:0 getroffen, doch vor der Pause egalisierte Pascal Esser (38.). Nach dem Wiederanpfiff traf erneut erst Breitbrunn. Und erneut war es Esser, der mit seinem Treffer für den 2:2-Ausgleich sorgte (73.). Danach passierte nicht mehr viel.

SC Schöngeising – Gautinger SC 8:0 (3:0) – Schadlos haben sich die Schöngeisinger Gastgeber gehalten bei ihrem Duell gegen den Tabellenletzten aus Gauting. Satte acht Tore schenkten die Hausherren dem SC ein. Gleich nach drei Minuten netzte Tobias Betz ein. Spielertrainer Kristian Paluca erhöhte nach einer guten halben Stunde auf 2:0 (31.). Vor der Pause traf noch Kilian Probst zum zwischenzeitlichen 3:0 (45.). Nach der Pause machte Schöngeising genauso weiter und legte noch einen Zahn zu. Marcel Berger erhöhte auf 4:0 (55.). Paluca schraubte das Ergebnis weiter nach oben, als er zum 5:0 traf (60.)- Ilyas Kaylikci vollendete zum 6:0 (67.). Paluca machte mit seinem dritten Treffer den Tages seinen Hattrick voll (71.) und zum Schluss rundete erneut Berger mit Tor Nummer zwei den Schöngesiinger 8:0-Erfolg ab.

VfL Egenburg – 1. SC Gröbenzell 2:2 (0:1) – Den besseren Start hatten die Gäste erwischt. Haris Omic hatte in der 38. Minute eingeschoben. Doch Egenburg blieb dran, konnte ausgleichen und in der 62. Minute in Führung gehen. Dank des Treffers von Tim Wäcken (66.) sicherte sich Gröbenzell noch das Remis.