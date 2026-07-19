Alling gibt alles und geht unter

Für die Allinger Kreisklassenkicker (rote Trikots) war das Pokalspiel gegen Wacker Burghausen ein erster Höhepunkt der Saison. – Foto: Dieter Metzler

Der TSV Alling verliert das Pokalspiel gegen den Regionalligisten Wacker Burghausen standesgemäß mit 1:9.

Als Allings Maximilian Grolik in der 65. Minute den Ehrentreffer für den Kreisklassisten gegen den Regionalligisten FC Wacker Burghausen erzielte, brandete erstmals unter den Heimfans der gut 400 Zuschauer im Stadion am Steinlacher Weg in Alling so richtig Jubel auf. Natürlich gab sich die Elf von Wacker-Trainer Matthias Ostrzolek keine Blöße und zog mit einem am Ende standesgemäßen 9:1-Sieg in die nächste Runde des bayerischen Totopokal-Wettbewerbs ein.

In einem für Alling historischen Pokalspiel zeigte der TSV gegen die fünf Klassen höhere Elf aus dem Altöttinger Landkreis eine engagierte Leistung. Insbesondere in den ersten 20 Minuten machte die Elf von TSV-Trainer Thomas Großbeck dem Regionaligisten das Leben schwer, sodass Wacker-Coach Ostrzolek mehrmals lautstark eingreifen musste.

Nach mehreren Glanzparaden von Allings Keeper Robin Remschmidt fiel dann der überfällige Führungstreffer für den Regionalisten durch Jordi Woudstra, der im zweiten Versuch traf. Bis zum Pausenpfiff in dem Einbahnstraßenkick erhöhte Burghausen durch Treffer von Leopold Forstpointner, Woudstra und Noa-Gabriel Simic auf 4:0. Aus Allinger Sicht konnte sich der Pausenstand sehen lassen. Die Kreisklassenkicker hatten alles gegeben.

„Für unsere Jungs ist das Erreichen der Hauptrunde im bayerischen Pokalwettbewerb ein riesiger Erfolg“, meinte Allings Urgestein Werner Kain. Man habe zwar schon einmal 1990 gegen den großen FC Bayern gespielt, aber das sei nur ein Freundschaftsspiel gewesen, so Kain. „Ein Pflichtspiel gegen einen Regionalligisten hatten wir noch nie. Das haben sich die Jungs verdient.“

Erwartungsgemäß konnten die Kreisklassen-Kicker in den zweiten 45 Minuten nicht mehr so mithalten gegen die Regionalliga-Kicker. Mit zwei weiteren Toren durch Simic und Niklas Heid baute Burghausen den Vorsprung auf 6:0 aus. Bei einem der wenigen Angriffe der Allinger verschätzte sich Wacker-Keeper Marcel Brinkmann und Grolik erzielte unter dem Jubel der Fans per Kopf den Ehrentreffer.

„Ein geiles Gefühl“, freute sich der Torschütze nach den 90 Minuten, das ihm der Treffer gelungen war. „Wir haben uns alle auf das Spiel gefreut. Das Ergebnis war uns eigentlich scheißegal. Wir wollten einfach nur Spaß haben.“

Wie ernst der Regionalist die Begegnung nahm, zeigte sich auch daran, dass bis zum Schlusspfiff die erste Garde der Gäste auf dem Platz stand. Und dass das Ergebnis am Ende nicht zweistellig wurde, daran hatte Allings Torhüter Robin Remschmidt großen Anteil. Der Keeper erwischte einen Sahnetag und verhinderte mehrere weitere Gegentore.

„Wir können stolz auf unsere Leistung sein“, meinte Allings Kapitän Christoph Kiffer nach dem Spiel. „Nach dem unerwarteten Kreispokalsieg war das heute noch einmal eine andere Hausnummer“, meinte TSV-Trainer Großbeck. „Ein Spiel, das uns allen in Erinnerung bleiben wird. Trotz des Ergebnisses hatten wir Spaß und haben viel mitnehmen können.“