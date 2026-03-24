Allianz NMS Cup mit Derbycharakter

Wenn im Allianz NMS Blank Cup das Viertelfinale ansteht, geht es nicht nur um den Einzug in die nächste Runde, sondern auch um Prestige – und genau das verspricht das Duell zwischen dem TSV Wehden II und dem TSV Wehdel. Zwei Teams, die sich bestens kennen, treffen in einer Partie aufeinander, die alles mitbringt, was ein echtes Pokalspiel auszeichnet.

Ausgangslage: Offenes Duell ohne klaren Favoriten

Klare Rollen sind vor dieser Partie kaum zu vergeben. Der TSV Wehden II bringt die Unberechenbarkeit einer zweiten Mannschaft mit – jung, dynamisch, aber nicht immer konstant. Auf der anderen Seite steht mit dem TSV Wehdel ein eingespieltes Team, das genau weiß, wie man enge Spiele über die Zeit bringt.

Gerade im Pokal kann das den Unterschied machen.

Form und Spielweise

Wehden II setzt in der Regel auf eine spielerische Herangehensweise: viel Ballbesitz, geduldiger Aufbau und das Nutzen der Außenbahnen. Wenn es ihnen gelingt, ihr Kombinationsspiel durchzuziehen, können sie jede Defensive vor Probleme stellen.

Wehdel hingegen überzeugt vor allem durch mannschaftliche Geschlossenheit und Umschaltspiel. Kompakt stehen, Fehler erzwingen und dann schnell nach vorne – dieses Rezept hat sich bereits mehrfach bewährt. Gerade gegen spielstarke Teams fühlen sie sich in dieser Rolle oft wohl.

Spielcharakter: Intensiv, körperbetont, eng

Alles deutet auf eine Partie hin, die über Kampf und Details entschieden wird. Wehden II dürfte versuchen, das Spiel zu machen, während Wehdel auf seine Chancen lauert. Genau diese Konstellation sorgt oft für die typischen Pokalspiele: viel Intensität, viele Zweikämpfe – und wenige klare Chancen.Standardsituationen könnten daher eine zentrale Rolle einnehmen.

Das sagt der Pokal

Im K.-o.-Modus zählen keine Statistiken, keine Tabellen – nur die 90 Minuten auf dem Platz. Fehler werden selten verziehen, Effizienz wird belohnt. Und nicht selten ist es genau ein Moment, der ein Spiel kippen lässt.

Ein Spiel auf Messers Schneide. Viel spricht für eine enge Kiste, möglicherweise sogar über die reguläre Spielzeit hinaus. Wer die besseren Nerven hat und seine Chancen nutzt, wird am Ende jubeln.

Eines ist sicher: Der Sieger dieses Duells wird sich das Halbfinale hart erarbeiten müssen.