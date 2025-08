Allianz-NMS-Blank-Cup ist ausgelost

40 Mannschaften fanden den Weg in die Lostöpfe. 16 Teams müssen sich zunächst in einer Qualifikationsrunde durchsetzen um in die 1. Runde einzuziehen. Künftig nehmen nur noch unterklassige Mannschaften aus der 1.- und 2. Kreisklasse Cuxhaven teil. Bremerhavener Teams sind nicht mehr am Start. Zuletzt ging der Pokal an den ESC Geestemünde III. Die Bremerhavener besiegten den TSV Nesse im Endspiel.

Ab dieser Saison findet auch ein Wettbewerb für die Frauenteams aus Cuxhaven statt. Hier spielen sieben Mannschaften den Turniersieger aus (FC Lune, SG AWL, TSV Nesse, FC Cuxhaven, TSV Altenwalde, SG WDB II und FC Land Wursten). Das Preisgeld liegt bei den Herren und Frauen bei 750 Euro für den Sieger und 250 Euro für den unterlegenen Finalisten.