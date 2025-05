Allianz NMS-Blank Cup: Die Finalisten stehen fest

Am Mittwochabend fanden im Allianz NMS-Blank Cup die Halbfinalspiele statt. Der TV Loxstedt stellte den favorisierten ESC Geestemünde III vor Probleme, während der TSV Nesse und TSV Altenwalde II sich ins Elfmeterschießen begaben.

Auf dem Loxstedter Kunstrasenplatz gaben die spielstarken, mit zahlreichen ehemaligen Bremen-Liga-Spielern bestückten Gäste zunächst den Ton an. Einen der gelungenen Spielzüge verwertete Anil Tastan zum 0:1 (20.). Doch anschließend kam der TVL stärker auf und glich durch Simeon Burfeind aus. Die Hausherren besaßen nach dem Seitenwechsel die beste durch einen Schuss an den Innenpfosten die beste Chance zur Führung. Auf der Gegenseite verwertete Fabian Nord dagegen eine weitere sehenswerte Kombination zum 1:2 (78.). Kurz darauf erhöhte Filipe Casanova aus der Distanz auf 1:3. In der Nachspielzeit stellte Akram-Ali Motti sogar noch auf 1:4.