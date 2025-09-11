Allianz NMS-Blank Cup: Die Ergebnisse der Qualifikationsrunde

Der Allianz NMS-Blank Cup wird in der laufenden Spielzeit ohne Bremerhavener Starter - und damit auch ohne Titelträger ESC Geestemünde - ausgetragen. Die Nachfolgersuche lief in den vergangenen Tagen mit der Qualifikationsrunde, deren acht Begegnungen reichlich Tore boten, an.

Insgesamt 41 Treffer, also mehr als fünf pro Spiel, notierten die Unparteiischen auf den Spielberichtsbögen. Besonders torreich verlief das Geschehen in Cadenberge, wo sich der TSV Altenwalde III mit 5:4 bei der SG Am Dobrock II durchsetzte, es dabei aber spannender als nötig machte. In Torlaune präsentierte sich der FC Basbeck-Osten, der die Zweitvertretung aus Altenbruch gleich mit 7:0 vom Platz fegte. Ebenfalls deutlich gewann der MTV Bokel II beim FC Land Wursten II (5:0).

Erst im Elfmeterschießen fiel die Entscheidung hingegen an der Pipinsburg. Im Vergleich der Bezirksliga-Reserven egalisierte der TSV Sievern einen 0:2-Rückstand gegen Stinstedt in der Nachspielzeit und feierte schließlich das Weiterkommen. Vorjahresfinalist TSV Nesse verabschiedete sich hingegen schon aus dem Wettbewerb. Er lag zwar mit 2:1 gegen den FC Geestland II vorne, musste sich aber noch mit 2:4 geschlagen geben. Denis Fischer stach mit einem Dreierpack heraus.

Drei Platzverweis sammelte die zweite Sahlenburger Mannschaft, die nach Führung beim TSV Düring unterlag. Ebenfalls die erste Hauptrunde erreichten der TSV Wehdel sowie FC Lune, die auswärts jeweils ihrer Favoritenrolle gerecht wurden.