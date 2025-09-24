 2025-09-23T12:48:49.527Z

Allgemeines
– Foto: FuPa Lüneburg

Allianz-NMS-Blank-Cup: Die Ergebnisse der 1. Hauptrunde

Spieka muss ins Elfmeterschiessen +++ Lune gewinnt in der Nachbarschaft +++ Stubben weiter

Verlinkte Inhalte

Allianz Cup
SG Nordholz
TV Langen
TSV Wehdel
Altenbruch

Heute stand die erste Hauptrunde im Allianz-NMS-Blank-Cup auf dem Programm. Hier sind die Ergebnisse:

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Oberndorf
TSV OberndorfOberndorf
SG Nordholz / VfB Oxstedt
SG Nordholz / VfB OxstedtSG Nordholz
0
3
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SG Beverstedt/Wellen
SG Beverstedt/WellenSG Beverstedt/Wellen
SV Spieka
SV SpiekaSV Spieka
9
n.E.
10
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SG WDB
SG WDBSG WDB
SV Bornberg
SV BornbergBornberg
2
n.E.
5
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Lamstedt
TSV LamstedtLamstedt II
TSV Geversdorf
TSV GeversdorfGeversdorf II
3
0
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
FC Cuxhaven
FC CuxhavenFC Cux II
TV Langen
TV LangenTV Langen
3
5
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
MTV Bokel
MTV BokelMTV Bokel II
FC Lune
FC LuneFC Lune
0
5
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
FC Hagen/Uthlede
FC Hagen/UthledeHagen/Uthl. III
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde II
6
3
Abpfiff

Mi., 17.09.2025, 19:45 Uhr
TuRa Hechthausen
TuRa HechthausenHechthausen II
FC Lune
FC LuneFC Lune II
0
4
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
SG Blau-Weiss Stubben
SG Blau-Weiss StubbenBW Stubben
TSV Altenbruch
TSV AltenbruchAltenbruch
5
n.E.
4
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
FC Basbeck-Osten
FC Basbeck-OstenBasbeck
TSV Wehdel
TSV WehdelTSV Wehdel
19:30

Di., 23.09.2025, 19:30 Uhr
TSV Altenwalde
TSV AltenwaldeAltenwalde III
FC Geestland
FC GeestlandGeestland II
1
2
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
TuS Eiche Stinstedt
TuS Eiche StinstedtTuS Eiche
TV Donnern
TV DonnernTV Donnern
10
n.E.
11
Abpfiff

Mi., 01.10.2025, 19:30 Uhr
TSV Stotel
TSV StotelTSV Stotel II
SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu.
SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu.SG Landwürden
19:30live

Gestern, 19:30 Uhr
TSV Sievern
TSV SievernSievern II
SG FAW
SG FAWSG FAW II
Abgesagt

Gestern, 20:00 Uhr
Duhner SC
Duhner SCDuhnen II
TSV Düring
TSV DüringTSV Düring
8
n.E.
7
Abpfiff

Gestern, 19:30 Uhr
TV Langen
TV LangenTV Langen II
TSV Wehden
TSV WehdenWehden II
2
n.E.
4
Abpfiff

Aufrufe: 024.9.2025, 22:00 Uhr
FuPa LüneburgAutor