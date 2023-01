Allianz-Hallencup für untere Herrenmannschaften in Beverstedt FC Lune III richtet am Samstag Hallenkick aus

Am Samstag ab 9.00 Uhr spielen zehn Mannschaften aus der 3. Kreisklasse in der Beverstedter Sporthalle am Schulzentrum um den erstmals ausgetragenen „Allianz-Hallencup“.